ACI: Monza, riapre il Tempio della Velocità

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha preso parte a una visita all’Autodromo Nazionale Monza per celebrare la riapertura dei cancelli dopo mesi di lavori di ammodernamento. Accompagnato dal Presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani, dal Sindaco di Monza, Paolo Pilotto e da Marco Ciceri, Presidente del Parco Regionale Valle del Lambro, il Ministro ha potuto ammirare i risultati dei recenti interventi.

Durante la visita, il Vice Presidente Salvini ha potuto osservare il nuovo sottopasso a Vedano, il rifacimento di quello di Biassono-Santa Maria alle Selve e dei due presenti lungo il rettilineo opposto. Dopo aver ammirato le migliorie apportate al circuito, ha compiuto un giro di pista simbolico fino al traguardo, sottolineando il successo dei lavori compiuti.

Con i lavori conclusi, l’Autodromo Nazionale Monza è pronto ad accogliere il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024, in programma dal 30 agosto al 1 settembre. Il Presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani, si è detto fiero di presentare un autodromo più moderno e performante, con un asfalto di lunga durata e infrastrutture migliorate per l’afflusso dei visitatori. Il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha sottolineato l’importanza dei lavori nel rispetto del contesto unico del Parco Reale in cui si trova l’autodromo.

I lavori di ammodernamento dell’Autodromo Nazionale Monza rappresentano un importante passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture e nella valorizzazione di uno dei templi della velocità più famosi al mondo. La combinazione di prestazioni migliorate e maggiore sicurezza garantisce un’esperienza eccezionale per piloti e appassionati di automobilismo, preparando l’autodromo ad eventi di livello internazionale come il prossimo Gran Premio d’Italia.