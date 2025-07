ACI: presentato il poster ufficiale per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025

Un affascinante assaggio di ciò che attende gli appassionati di automobilismo è stato rivelato oggi presso la sede dell’Automobile Club d’Italia a Roma, con il lancio del poster del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025. L’evento, fissato tra il 5 e il 7 settembre all’Autodromo Nazionale Monza, sarà la 16ª prova del Campionato del Mondo di Formula 1.

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia (ACI) Tullio Del Sette, il sub Commissario Straordinario Giovanni Battista Tombolato e il Presidente eletto dell’ACI Geronimo La Russa. Il tema di quest’anno, “Il senso della velocità”, è una celebrazione visiva del DNA del circuito di Monza, soprannominato “Tempio della Velocità” per i suoi tratti distintivi: lunghi rettilinei e curve affrontate a tutta velocità.

Il poster 2025 si propone come un’opera d’arte in sé, rappresentando la velocità come un vortice dinamico che fonde il tricolore italiano con il blu dell’ACI. Sono raffigurate tre monoposto protagoniste della stagione: la Ferrari, vincitrice a Monza nel 2024 con Charles Leclerc e con una formazione eccezionale che include anche Lewis Hamilton; la Mercedes di Kimi Andrea Antonelli, simbolo del vivaio di ACI Team Italia; e la McLaren-Mercedes, guidata da Oscar Piastri e Lando Norris, attualmente ai vertici del campionato.

*Del Sette* ha dichiarato: “Il manifesto, che abbiamo presentato questa mattina e che accompagnerà la 96esima edizione del Gran Premio d’Italia, la 75esima da quando è stato istituito il Mondiale di F1, è caratterizzato da un vortice che dal punto di vista cromatico è una esaltazione del nostro tricolore, all’interno del quale ci sono le tre vetture che evocano la Formula 1 di oggi: la Ferrari, ovviamente, la McLaren, che sta dominando il campionato e la Mercedes di Kimi Andrea Antonelli, orgoglio d’Italia ma anche di ACI Team Italia. Il vortice tricolore è circondato da una striscia di blu, colore istituzionale dell’ACI, che è la Federazione Sportiva Italiana dell’Automobilismo, affiliata al Coni, cofondatrice della FIA e che organizza anche quest’anno il Gran Premio”.

Tombolato ha espresso il suo orgoglio per il circuito di Monza: “Sono orgoglioso e orgogliosamente italiano. Per questo tutto quello che Monza rappresenta – per gli sportivi, il pubblico, il territorio – mi rende felice ed è di primaria importanza. Monza è l’autodromo che ha maggiore anzianità nel calendario iridato, considerato che quello che si disputerà a settembre sarà il 75° su questo tracciato da quando è stato istituito il Campionato del Mondo di Formula 1. Neanche Montecarlo, che ne ha 71 o Silverstone a 60 possono stare al pari con noi. Invito gli appassionati ad accorrere in massa a Monza. Vi aspetto tutti per realizzare un nuovo record”.

Infine, La Russa ha sottolineato l’importanza storica e tecnologica di Monza: “Monza per me è casa. Ma è soprattutto la casa della F1, della passione dei tifosi e della massima tecnologia. La longevità della sua presenza in F1 è la conferma dell’importanza del lavoro di tutti quelli che si spendono quotidianamente per realizzare un evento che fa bene al territorio e che porta un vantaggio a tutto il Paese. Come ACI continueremo a impegnarci per migliorare questa esperienza e renderla sempre più centrale nel panorama sportivo nazionale”.

La presentazione ufficiale del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 è prevista per il 2 settembre alle 12:00 presso l’Autodromo Nazionale Monza. Questa edizione sarà la 96esima del Gran Premio d’Italia, che dal 1950 ha visto Monza come protagonista praticamente ogni anno, con l’eccezione del 1980. Nessun altro circuito al mondo può vantare una simile costanza nel calendario del mondiale di Formula 1.