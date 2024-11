Ad EICMA 2024 Honda svela EV Fun ed EV Urban

Honda ha svelato al mondo due nuovi concept di motociclette elettriche all’EICMA 2024, tenutasi a Milano, Italia. Questi due modelli, l’EV Fun Concept e l’EV Urban Concept, rappresentano l’impegno del marchio giapponese verso la sostenibilità ambientale e l’elettrificazione della propria gamma di prodotti.

L’EV Fun Concept è il primo modello sportivo elettrico di Honda ed è previsto in vendita entro il 2025. Questa moto promette prestazioni eccitanti unite a zero emissioni, offrendo un’esperienza di guida innovativa e rispettosa dell’ambiente.

L’EV Urban Concept, invece, incarna la visione di Honda sulla mobilità urbana nel prossimo futuro. Con un design moderno e pensato per l’uso cittadino, questa motocicletta elettrica si propone come una soluzione efficace per affrontare le sfide della mobilità nelle città, riducendo l’impatto ambientale.

Andrea Venturini, responsabile comunicazione di Honda, ha dichiarato: “Honda punta a raggiungere la neutralità carbonica attraverso tutti i suoi prodotti e le attività aziendali entro il 2050, e a ottenere la neutralità carbonica per tutti i suoi prodotti motociclistici a partire dal decennio 2040.” Questo impegno a lungo termine si riflette nel lancio di questi due concept elettrici, che segnano un passo significativo verso la sostenibilità nel settore delle due ruote.

Con l’obiettivo di diventare l’azienda leader per i veicoli elettrici a due ruote, Honda mira ad ampliare la sua gamma elettrica oltre il 2025. “Honda sta lavorando per elettrificare le sue motociclette come pilastro della sua futura strategia ambientale,” ha affermato Costantino Paolacci, membro chiave del team di sviluppo. La casa automobilistica giapponese punta a guidare l’innovazione nel settore, proponendo soluzioni sostenibili e all’avanguardia.

La presentazione di questi due concept elettrici rappresenta un importante passo avanti per Honda nel suo percorso verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni. Con l’EV Fun Concept e l’EV Urban Concept, il marchio giapponese si prepara a ridefinire il futuro della mobilità su due ruote, offrendo soluzioni moderne, efficienti e rispettose dell’ambiente.