Motori

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: nuovo riferimento nel Rally Elettrico Internazionale

Published

L’evoluzione della mobilità sportiva entra in una nuova fase con l’annuncio della ADAC Opel GSE Rally Cup 2026, destinata a diventare la competizione monomarca elettrica più innovativa e internazionale del panorama rally. A tre mesi dall’inizio della stagione, i preparativi sono in pieno svolgimento e l’interesse da parte di piloti e team europei è già altissimo.

La protagonista assoluta è la nuova Opel Mokka GSE Rally, vettura completamente elettrica che promette performance degne di categorie superiori. Con una potenza massima di 207 kW (pari a 281 CV) e una coppia di 345 Nm, il nuovo modello di Rüsselsheim è progettato per offrire un’esperienza sportiva autentica, sostenibile e adrenalinica. Il telaio, accuratamente sviluppato da Opel Motorsport, garantisce precisione e robustezza nei tracciati più impegnativi.

“Più forte, più internazionale, più emozionante”: con queste parole viene presentata la nuova stagione, che segna un deciso passo avanti nell’evoluzione del rally elettrico. La Cup del 2026 prevede un calendario di sette gare in sei diversi Paesi europei, includendo appuntamenti storici come il Rally di Sanremo in Italia. L’esordio è fissato per fine maggio con il Rally ELE di Eindhoven nei Paesi Bassi, seguito dalle tappe in Francia, Austria, Germania, Italia e Belgio.

Il nuovo Mokka GSE Rally ha già affrontato un evento di prova dedicato, suscitando un forte entusiasmo. Ventisei piloti provenienti da tutta Europa hanno avuto l’opportunità di testare il mezzo e di apprezzarne le qualità dinamiche. Alcuni di loro saranno protagonisti della prossima stagione, lottando per il titolo della ADAC Opel GSE Rally Cup 2026.

Il programma di sviluppo del veicolo procede secondo i tempi stabiliti e sarà completato in primavera, con l’omologazione conforme alle nuove normative eRally5. Da ora, team e piloti possono ordinare la vettura rally elettrica dotata di DNA GSE, proposta a un prezzo di 67.900 euro (più IVA). Le consegne ai clienti inizieranno nella seconda metà di aprile, assicurando così alle squadre il tempo necessario per la preparazione prima del via al campionato.

Il calendario 2026 si articola come segue:
29/30 maggio – Rally ELE (Eindhoven, NL)
13/14 giugno – Rallye Vosges Grand-Est (Gérardmer, F)
17/18 luglio – Rallye Weiz (A)
14/15 agosto – ADAC Saarland-Palatinate Rally (St. Wendel, D)
25/26 settembre – ADAC Rallye Stemweder Berg (Lübbecke, D)
17/18 ottobre – Rally Sanremo (I)
28/29 novembre – Spa Rally (B).

Con un programma sportivo sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzato, Opel conferma la sua ambizione di essere pioniera nel Motorsport elettrico. La nuova ADAC Opel GSE Rally Cup si candida così a diventare una vetrina internazionale per il futuro dei rally, dove silenzio e potenza viaggiano insieme verso una nuova era della competizione.

