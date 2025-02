Adidas e Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: un nuovo capitolo per il Motorsport

Adidas e il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team hanno ufficialmente svelato la loro prima collezione, segnando l’inizio di una nuova ed entusiasmante era per il motorsport. Questa collaborazione, fondata su principi condivisi di performance ed eccellenza, porta un’estetica innovativa nel paddock, unendo sport e cultura in un’unica visione.

Con questa collezione, adidas mette a frutto i suoi 75 anni di esperienza nell’ottimizzazione delle performance degli atleti, portando la propria conoscenza nell’universo del motorsport. Il nuovo team wear è stato progettato con tagli specifici, tecnologie avanzate e funzionalità studiate per supportare al meglio ogni membro del team durante i weekend di gara. L’elemento centrale della collezione è il design unificato nei colori nero, bianco e nelle sfumature dell’iconico teal del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

La collezione si distingue per un perfetto equilibrio tra estetica lifestyle e funzionalità ad alte prestazioni, con capi di abbigliamento, calzature e accessori pensati sia per gli atleti che per i fan. Tra i pezzi più rilevanti troviamo l’abbigliamento dei piloti, pensato per garantire comfort e prestazioni ai massimi livelli. George Russell e Kimi Antonelli indosseranno capi con tagli sportivi innovativi, realizzati in tessuti leggeri e con tecnologia AEROREADY, studiata per mantenere il corpo fresco e asciutto nei momenti di maggiore pressione.

Anche i meccanici del team beneficeranno di una progettazione avanzata. La loro divisa è stata realizzata per garantire durabilità e flessibilità, con tessuti leggeri e dettagli riflettenti per migliorare la visibilità in ogni condizione. Per gli ingegneri, figure chiave per il successo in pista, la collezione offre un polo tecnico e traspirante, che sostituisce la classica camicia bianca con un look moderno e funzionale.

Oltre all’abbigliamento tecnico, adidas e Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team hanno pensato ai tifosi con una linea dedicata. Fanwear e driver fanwear offrono molteplici modi per esprimere la propria passione per il team, con influenze streetwear che si mescolano alla cultura del motorsport. La collezione include felpe, t-shirt e capi loungewear, con articoli esclusivi dedicati ai piloti in arrivo nel corso dell’anno.

A completare la gamma, una selezione di scarpe ad alte prestazioni e lifestyle. Le icone del running Ultraboost 5 e Supernova garantiscono massimo comfort e performance nel paddock, mentre i classici sneaker adidas permettono ai fan di dimostrare il loro supporto anche fuori dalla pista. La collezione si chiude con una serie di cappellini tecnici e lifestyle, pensati per rafforzare il senso di appartenenza alla squadra.

Questa collaborazione segna l’inizio di una nuova era per il motorsport, in cui tecnologia, performance e stile si fondono in un’unica visione, avvicinando sempre più il mondo della Formula 1 alla cultura sportiva globale.