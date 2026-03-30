Affinata al Nürburgring: la nuova Opel Corsa GSE sottoposta ai test finali

La nuova Opel Corsa GSE si prepara al debutto ufficiale dopo una fase di sviluppo intensa sul leggendario circuito del Nürburgring. La compatta sportiva completamente elettrica è stata sottoposta ai test finali per perfezionare il suo telaio, elemento chiave per garantire prestazioni e dinamismo di guida da vera hot hatch.

Il marchio tedesco, che aveva annunciato l’arrivo della versione ad alte prestazioni entro la fine dell’anno, ha scelto uno dei tracciati più impegnativi al mondo per la messa a punto definitiva del modello. Il circuito situato nella regione dell’Eifel, in Renania-Palatinato, è da sempre banco di prova per vetture ad alte prestazioni grazie alle sue curve tecniche e ai dislivelli impegnativi.

La Opel Corsa GSE rappresenta il prossimo passo nell’elettrificazione ad alte prestazioni del marchio. Sarà infatti dotata di un telaio sportivo con sterzo e taratura dell’ESC specifici, elementi che consentiranno di sfruttare appieno la potenza del suo motore elettrico, mantenendo al contempo un controllo preciso e una risposta diretta. Durante i giorni di test al Nürburgring, gli ingegneri si sono concentrati su queste caratteristiche per ottenere una configurazione dinamica capace di esaltare il piacere di guida.

“L’Opel Corsa GSE sarà la prossima aggiunta alla famiglia GSE. Vogliamo che tutti possano godere delle prestazioni delle hot hatchback completamente elettriche e di una dinamica di guida entusiasmante. Ecco perché siamo andati appositamente al Nürburgring per dare gli ultimi ritocchi al telaio. Sono certo che tutti godranno del piacere di guida privo di emissioni locali che offrirà,” ha dichiarato Marcus Lott, membro del Comitato Esecutivo Opel e Vicepresidente Senior di Stellantis Lead Engineering Central Europe.

Secondo quanto comunicato, questa sarà la Corsa di serie più potente mai costruita. L’obiettivo di Opel è quello di unire la tradizione delle sue sportive compatte a una mobilità pienamente elettrica, senza compromessi in termini di piacere di guida e personalità.

Il design della nuova versione GSE sarà riconoscibile per i dettagli distintivi e le linee più aggressive, studiati per esprimere l’anima sportiva del modello. Oltre alle prestazioni, la vettura punta a distinguersi per uno stile “elettrizzante” e moderno, capace di attrarre sia gli appassionati di guida sia coloro che desiderano un’auto urbana con un’anima corsaiola.

La Opel Corsa GSE farà il suo debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. L’evento sarà l’occasione per il pubblico di osservare da vicino la versione definitiva di questa hot hatch a zero emissioni. L’inizio della produzione in serie è previsto entro la fine dell’anno, segnando così un nuovo capitolo nella storia del marchio tedesco.

Con la Corsa GSE, Opel conferma la propria direzione verso un futuro elettrico ad alte prestazioni, in grado di combinare sostenibilità e divertimento di guida. Dopo i test al Nürburgring, la compatta sportiva è pronta a conquistare la strada con la promessa di offrire un’esperienza di guida entusiasmante, raffinata e completamente elettrica.