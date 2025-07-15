Connect with us

Guided Learning, immagini e flashcard
Guided Learning, immagini e flashcard

AI e Scuola, Gemini introduce funzionalità avanzate per supportare studenti ed esami

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, Gemini amplia la propria offerta di funzionalità dedicate allo studio, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento più efficace, coinvolgente e personalizzato. Le novità sono pensate per favorire il pensiero critico, migliorare la comprensione e supportare gli studenti di fronte alle sfide delle materie più complesse.

Tra le innovazioni spicca Guided Learning, una modalità che consente di approfondire argomenti complessi attraverso spiegazioni passo dopo passo, adattate alle esigenze dello studente. Gemini diventa così un vero compagno di apprendimento AI, capace di creare guide di studio personalizzate, integrare materiali del corso e chiarire concetti difficili con spiegazioni e contenuti multimediali.

Un altro passo avanti è l’integrazione automatica di immagini, diagrammi e video YouTube nelle risposte. Un supporto visivo utile soprattutto per temi complessi, dalla fotosintesi alle strutture cellulari, che rende lo studio più intuitivo e coinvolgente.

Sul fronte della preparazione agli esami, Gemini introduce strumenti pratici come la creazione immediata di flashcard e guide di studio personalizzate basate sui quiz e sui materiali caricati. Un metodo semplice ed efficace per ripassare e consolidare i concetti chiave.

L’interesse verso l’uso dell’intelligenza artificiale nello studio è in forte crescita: secondo una ricerca condotta su 7.000 adolescenti europei, oltre due terzi utilizzano già strumenti AI settimanalmente. Anche i dati delle ricerche online lo confermano: in Italia, negli ultimi dodici mesi, le query su Google relative a “AI e scuola” sono aumentate del 90%, quelle su “AI e università” del 135%, mentre “AI per compiti” ha registrato un +460%.

Con queste nuove funzionalità, Gemini punta a consolidare il proprio ruolo come piattaforma di supporto allo studio, offrendo strumenti capaci di accompagnare gli studenti non solo nelle attività quotidiane, ma anche nella preparazione al futuro mondo del lavoro.

AI e Scuola, Gemini introduce funzionalità avanzate per supportare studenti ed esami

