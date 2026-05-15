Estate 2026: tecnologia e stile si incontrano nella nuova collezione SBS

La nuova collezione SBS primavera-estate 2026 unisce design innovativo, funzionalità e comfort per viaggi e avventure con accessori must-have e colorati.

L'estate si avvicina e cresce il desiderio di esplorare nuovi luoghi portando sempre con sé comfort, praticità e un tocco di stile. SBS presenta la sua nuova collezione primavera-estate 2026 con soluzioni pensate per rendere ogni viaggio unico e sempre connesso alla moda e alla tecnologia.

La Voyage Collection torna protagonista con accessori multifunzionali progettati per accompagnare ogni spostamento. Tra cui spicca la travel beauty, una pochette in silicone compatta, versatile e impermeabile, perfetta per contenere oggetti personali, make-up e piccoli accessori grazie alla sua praticità. Novità interessante sono le travel bottle da 60 ml, morbide, comprimibili e riutilizzabili, ora disponibili in nuove colorazioni per trasportare liquidi in modo comodo e ordinato. La vera innovazione della stagione è il cuscino da viaggio gonfiabile con pompa integrata: garantisce massimo comfort e si trasforma in un pratico beauty case per organizzare al meglio gli effetti personali in viaggio.

Con uno stile pop e colori pastello decisi, la Jelly Collection si prepara a essere un must dell'estate. La Jelly Bag, realizzata in silicone, rappresenta la soluzione perfetta per portare con sé tutto l'essenziale con un tocco casual-chic: resistente ad acqua, sabbia e polvere, è dotata di una tracolla in corda e disponibile in varie colorazioni e formati. Si aggiunge il Jelly Trio Lace, un laccio in silicone morbido e lavabile, dotato di un sistema di moschettoni che permette di indossarlo al collo, al braccio o a tracolla per un look dinamico e funzionale.

Il dettaglio glamour della stagione arriva con la Bijoux Collection, dedicata a chi desidera personalizzare accessori e dispositivi. Il Bijoux Bracelet è un laccio da polso universale per smartphone, arricchito da perline colorate e disponibile in quattro varianti cromatiche. La Bijoux Necklace offre invece la variante a collana, perfetta per aggiungere personalità al proprio device. La linea si completa con il set di Bijoux Charms per borse e accessori, che include dettagli colorati e charm in 3D, e con i Bijoux Stickers, sticker decorativi in quattro temi per rendere smartphone, tablet e laptop ancora più unici.

Con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di partire, scoprire nuovi luoghi e vivere ogni giornata all'aria aperta con leggerezza e spontaneità. Questa estate i prodotti case&me di SBS sono il must-have per esprimere a pieno la personalità e prepararsi a vivere ogni giornata con stile, con tutto il necessario per rendere ogni viaggio unico e indimenticabile.



