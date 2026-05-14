OPPO Find X9 Ultra: la fotocamera Hasselblad sempre in tasca

OPPO presenta il nuovo Find X9 Ultra, lo smartphone che ambisce a trasformare la fotografia mobile offrendo una vera esperienza da fotocamera premium sempre a portata di mano. Pensato per la generazione di creator, filmmaker e storyteller mobile-first, il dispositivo integra soluzioni di hardware fotografico d'avanguardia, fotografia computazionale e intelligenza artificiale per una creatività immediata e spontanea, eliminando la necessità di setup complessi o competenze da tecnici.

Al centro del Find X9 Ultra c'è il nuovo Hasselblad Master Camera System, con una fotocamera principale da 200MP, teleobiettivo ottico 10x, stabilizzazione Sensor Shift e modalità Master Mode sviluppata insieme ad Hasselblad, studiata per generare immagini più naturali e cinematografiche evitando il tipico tone mapping aggressivo degli smartphone tradizionali. Lato video, il supporto a registrazione 4K Dolby Vision, O-Log2, ACES e LUT professionali permette workflow creativi solitamente riservati a strumenti professionali.

La collaborazione tra OPPO e Hasselblad va oltre la color science o il logo: anche il design reinterpreta quello della fotocamera X2D, con retro in pelle vegana eco-friendly, modulo ottico ispirato alle lenti Hasselblad e dettagli lavorati CNC che richiamano il feeling delle fotocamere professionali. Il Quick Button arancione consente scatti più rapidi e istintivi, pensati proprio per chi vuole immortalare il momento, senza interruzioni.

La fotografia computazionale e l'intelligenza artificiale giocano un ruolo chiave: l'elaborazione software lavora dietro le quinte per semplificare processi tradizionalmente complessi e ampliare la libertà del fotografo, rendendo le immagini più fedeli a ciò che vede l'occhio umano, senza forzature artificiali.

La Hasselblad Master Mode produce fotografie con luci morbide, ombre profonde e resa organica. Funzioni avanzate come la gestione della gamma dinamica, stabilizzazione evoluta, recupero delle ombre, autofocus e zoom a lunga distanza diventano accessibili a tutti, lasciando priorità assoluta all'attimo da catturare.

Il sistema fotografico conta cinque fotocamere che coprono tutte le esigenze: dalla street photography al ritratto, dal viaggio alla macro fino ai video cinematici. Il sensore principale Sony LYTIA 901 da 200MP consente di scattare velocemente mantenendo una qualità tale da permettere il crop successivo senza perdere dettagli, mentre il teleobiettivo ottico 10x cambia completamente il rapporto con la distanza del soggetto, ideale per concerti, wildlife o street photography discreta.

La stabilizzazione Sensor Shift rende possibili video più fluidi anche a mano libera, mentre la nuova True Color Camera multispettrale mantiene colori e incarnati reali, evitando l'effetto iper-processato di tanti dispositivi mobile. Anche nei video OPPO Find X9 Ultra porta workflow avanzati grazie a 4K Dolby Vision su tutte le camere, 4K 120 fps, O-Log2 e LUT professionali: strumenti apprezzati sia dai content creator sia dai professionisti.

Find X9 Ultra si distingue anche per le promozioni dedicate al lancio: nella configurazione 12+512GB è disponibile in Tundra Umber e Canyon Orange al prezzo consigliato di 1699,99 euro. Per il primo mese è possibile acquistarlo in bundle con cover magnetica e caricabatterie SUPERVOOC da 100W, a cui si aggiungono offerte trade-in fino a 300 euro per rendere il passaggio al nuovo smartphone ancora più accessibile.

Sul sito ufficiale vengono regalati accessori magnetici per la creatività mobile e sconti dedicati su bundle con teleobiettivi Hasselblad e estensione di garanzia a 3 anni a prezzo simbolico. È inoltre possibile acquistare assieme al device anche OPPO Watch X3 o Enco Clip 2 a condizioni agevolate, con punti fedeltà convertibili in buoni sconto.

Find X9 Ultra prova a cambiare le regole della fotografia su smartphone: non vuole imitare le fotocamere tradizionali, ma rendere la qualità professionale accessibile, portatile e compatibile con la velocità della vita moderna.