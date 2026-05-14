LG e ASIT insieme per un ecosistema integrato nelle soluzioni corporate AV

LG Electronics annuncia una partnership strategica con ASIT, protagonista italiano nella distribuzione di soluzioni tecnologiche avanzate, con lo scopo di rafforzare la presenza nel mercato corporate delle soluzioni Information Display. L'accordo si inserisce in una visione comune, votata alla creazione di un ecosistema integrato di competenze e tecnologie, capace di accompagnare aziende e partner nei percorsi di innovazione e trasformazione digitale.

L'iniziativa punta ad arricchire l'offerta combinata di hardware e software, promuovendo l'adozione di soluzioni sempre più evolute, affidabili e scalabili per le aziende italiane. Grazie alla collaborazione tra LG e ASIT, le imprese avranno accesso a sistemi AV all'avanguardia, strumenti fondamentali per la modernizzazione tecnologica e la gestione di ambienti aziendali sempre più digitalizzati.

In merito alla nuova intesa, La collaborazione con ASIT rappresenta un'importante opportunità strategica per creare un ecosistema completo di servizi, tecnologie e supporto specializzato in grado di supportare clienti e partner nei loro percorsi di innovazione e trasformazione digitale. Questa partnership nasce con l'obiettivo di creare valore concreto nel mondo Corporate, combinando competenze, innovazione tecnologica e capacità di execution. L'obiettivo comune sarà quello di creare nuove opportunità di crescita per tutto l'ecosistema B2B in Italia, ha dichiarato Francesco Mammana, Sales Director della divisione Business Solution di LG Electronics Italia.

Joris Ganz, Chairman & CEO di ASIT SPA, ha aggiunto: L'accordo commerciale siglato con LG costituisce un elemento centrale della nostra strategia di sviluppo, finalizzata a consolidare il posizionamento sul mercato attraverso partnership orientate alla creazione di valore. Tale alleanza riflette una visione condivisa e l'impegno reciproco nel garantire ai nostri clienti l'accesso a soluzioni tecnologiche d'avanguardia. L'integrazione di un Vendor leader quale LG all'interno del nostro portfolio abilita i Partner a supportare con efficacia i processi di modernizzazione tecnologica e l'implementazione di sistemi AV complessi.

Questa alleanza rappresenta un passo importante per il settore corporate italiano, che potrà contare su soluzioni personalizzate e su misura, sfruttando l'integrazione delle migliori tecnologie hardware e software disponibili sul mercato.