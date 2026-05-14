Estate 2026: Dyson rivoluziona la freschezza domestica e portatile con nuove soluzioni

L'estate 2026 si preannuncia già come una delle più calde degli ultimi anni, con ondate di calore in arrivo in anticipo e città italiane pronte a fronteggiare temperature elevate e afa persistente. In questo scenario, la sfida principale si gioca spesso all'interno delle abitazioni, dove cercare di mantenere il fresco chiudendo le finestre porta all'accumulo di aria stagnante e inquinanti invisibili.



Per rispondere a queste nuove esigenze di comfort e benessere, Dyson propone soluzioni tecnologiche pensate sia per la casa che per l'uso in mobilità, offrendo una gamma completa di dispositivi sofisticati, efficaci e dal design elegante.



Il Dyson Purifier Cool™ PC1 nasce per garantire aria fresca e pulita in ogni angolo della casa. Grazie alla filtrazione avanzata HEPA H13 e al carbone attivo, il dispositivo cattura il 99,95% delle particelle ultrafini, inclusi allergeni, gas e odori. La tecnologia Air Multiplier™ assicura un potente flusso uniforme di oltre 290 litri di aria purificata al secondo, per un raffrescamento rapido e omogeneo. Gestibile tramite app MyDyson™, il PC1 offre oscillazione fino a 350 gradi e si adatta in tempo reale alle preferenze dell'utente, mantenendo l'ambiente silenzioso ed elegante tutto l'anno. Il prezzo consigliato è di 399 euro.



Il Dyson Purifier Hot+Cool™ HP1 unisce purificazione e comfort tutte le stagioni in un unico apparecchio. Il sistema completamente sigillato con filtri HEPA H13 e ai carboni attivi cattura anche le particelle più sottili. Durante i mesi caldi, la tecnologia Air Multiplier™ diffonde efficacemente aria purificata e fresca in tutta la stanza. La modalità notturna e il funzionamento silenzioso garantiscono il massimo relax, mentre il design essenziale si integra in ogni ambiente. Il dispositivo ha un prezzo consigliato di 499 euro.



Per chi desidera una soluzione di freschezza immediata anche in movimento, Dyson introduce il nuovo HushJet™ Mini Cool Fan. Questo ventilatore portatile, dal peso di soli 212 grammi, genera un getto potente fino a 25 m/s mantenendo un profilo sonoro discreto grazie alla tecnologia HushJet™. Può essere indossato al collo, appoggiato sulla scrivania o utilizzato come handheld, offrendo fino a sei ore di autonomia. Il motore brushless da 65.000 giri/min e le cinque velocità (inclusa la modalità Boost) lo rendono il compagno ideale contro l'afa durante viaggi, eventi o in ufficio, assicurando una ventata di freschezza silenziosa senza compromessi. Prezzo consigliato: 99 euro.



Le soluzioni Dyson rappresentano la risposta tecnologica alle nuove sfide del caldo estivo, offrendo comfort personalizzato, aria più sana e freschezza sempre a portata di mano, sia tra le mura domestiche che all'aperto.