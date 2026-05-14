HONOR presenta la Serie 600: tecnologia AI e fotocamera notturna da 200MP

HONOR alza l'asticella dell'innovazione mobile lanciando la nuova serie HONOR 600, pensata per una generazione di creator desiderosi di trasformare i propri momenti in storie digitali creative. Il cuore di questa gamma è rappresentato dall'esclusiva AI Image to Video 2.0, una vera rivoluzione che permette di generare video da foto tramite istruzioni in linguaggio naturale ed effetti cinematografici di altissimo livello. Basta selezionare fino a tre immagini, descrivere la narrazione desiderata e l'intelligenza artificiale crea sequenze video di qualità professionale in pochi secondi. Un pulsante AI dedicato e strumenti come Moving Photo Eraser e Collage 3D dinamico completano il kit creativo integrato.

La serie HONOR 600 eccelle nelle immagini notturne grazie alla sua potente fotocamera da 200MP dotata di sensore da 1/1,4 pollici, la più avanzata della categoria. Con tecnologia E2E AI Remosaic, miglior sensibilità alla luce e una sofisticata architettura multicamera AiMAGE, la qualità delle foto rimane elevata anche con poca luce. La versione Pro include un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom fino a 120x e stabilizzazione AI di nuova generazione, avvicinandosi alle prestazioni delle differenti mirrorless.

Dal punto di vista del design, HONOR 600 unisce eleganza e funzionalità in un corpo monoscocca sottile. Grazie a tecniche avanzate di intaglio e materiali pregiati, la scocca è disponibile in arancione, bianco dorato e nero. La batteria da 6.400 mAh, la più grande mai vista nella serie, garantisce fino a due giorni di autonomia reale e mantiene performance elevate anche a basse temperature e con la sola carica residua del 20%.

Il display ultra-luminoso da 6,57 pollici raggiunge 8.000 nit, gestisce 1,07 miliardi di colori e offre una visualizzazione ottimale sia sotto la luce diretta del sole che in ambienti oscuri. La protezione è garantita dalla certificazione IP68/IP69 contro acqua e polvere e dalla resistenza a cadute e urti secondo lo standard SGS.

Nel comparto prestazioni, la Serie 600 monta processori Snapdragon di ultima generazione con miglioramenti significativi in potenza CPU e GPU: HONOR 600 Pro si avvicina al top di gamma grazie alla tecnologia a 3nm. L'integrazione avanzata con l'ecosistema Apple consente la sincronizzazione facile di notifiche tra HONOR e dispositivi iPhone, la condivisione file con Mac e Apple Watch, hotspot condivisi e accesso diretto a note e file da computer Apple per una produttività senza confini.

Interessante la partnership con Google Gemini, che consente agli utenti HONOR 600 di accedere a un assistente AI completo tramite testo, voce e immagini, nonché di usufruire di una prova gratuita di tre mesi a Google AI Pro. Questo sblocca strumenti evoluti come produzione video, generazione immagini cinematografiche e 5TB di cloud storage.

La Serie HONOR 600 debutta sul mercato italiano dal 14 maggio con offerte vantaggiose su tutta la gamma: H600 Lite a 399,9 euro abbinato a HONOR Watch 2i, H600 256GB a 649,9 euro in bundle e trade-in, H600 512GB a 699,9 euro con offerta Zero IVA e H600 Pro a 999,9 euro con una proposta di supervalutazione. L'obiettivo non è solo offrire caratteristiche di punta nella fascia media premium, ma ridefinire i limiti dell'esperienza mobile con un mix di intelligenza, potenza e creatività.