Meta lancia i primi sconti sugli occhiali Ray-Ban e Oakley con AI per l'estate 2026

Meta annuncia per la prima volta sconti esclusivi su Ray-Ban Meta e Oakley Meta con AI: tecnologia, stile e novità ideali per le avventure 2026.

La primavera porta novità non solo dal meteo, ma anche dal mondo tech: Meta annuncia le prime promozioni sui suoi AI glasses Ray-Ban Meta e Oakley Meta, rendendoli ancora più accessibili agli appassionati di tecnologia e stile.

Per la prima volta, gli iconici Ray-Ban Meta (Gen 2) e gli sportivi Oakley Meta HSTN sono disponibili con sconti esclusivi validi fino al 25 maggio. I prezzi partono ora da 247 euro, con una riduzione del 15% sui Ray-Ban Meta di seconda generazione, 20% sugli Oakley Meta HSTN e un ribasso del 25% sui Ray-Ban Meta di prima generazione. Queste offerte, parte dei saldi ufficiali Primavera/Estate di Meta, rappresentano la miglior occasione di sempre per acquistare gli occhiali intelligenti per le prossime avventure.

L'Oakley Meta HSTN si impone come alleato perfetto per sport all'aperto come il golf: disponibile ora a partire da 351 euro invece di 439 euro, unisce design performante, tecnologia AI e dettagli tecnici pensati per uno stile di vita dinamico. Il modello specifico Golf integra le lenti Prizm Dark Golf, per una visione ottimale sui green, mentre le altre varianti includono montature nere con lenti Transitions Amethyst o trasparenti con lenti Grey. Grazie agli HSTN è possibile catturare momenti, ascoltare musica e rispondere alle chiamate a mani libere: L'upgrade prestazionale definitivo che non sapevi di aver bisogno.

Per chi predilige eleganza e versatilità, i Ray-Ban Meta (Gen 2) sono tra i veri protagonisti della stagione: con un prezzo a partire da 356 euro invece di 419 euro, offrono montature Wayfarer in versione Nero Lucido o Nero Opaco, portando l'iconico stile Ray-Ban nell'era digitale. Pensati per ogni momento, questi AI glasses permettono di consultare Meta AI, scattare foto e video, ascoltare podcast e vivere a pieno ogni istante estivo, dai festival alla routine quotidiana. Dai festival alle vacanze fino alla routine quotidiana, sono il compagno ideale per catturare ogni momento di questa estate.

Entrambi i modelli sono già disponibili online con spedizione veloce, pronti a essere i compagni imprescindibili di una stagione all'insegna dell'innovazione. Questa promozione rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole arricchire la propria esperienza all'aperto con un accessorio che unisce tecnologia d'avanguardia e design senza tempo.