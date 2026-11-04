Piaggio Medley 2027: equilibrio tra stile, tecnologia e praticità su due ruote

Il nuovo Piaggio Medley 2027 rinnova design, tecnologia e dotazioni: TFT da 5 pollici, start-stop, ABS, grande capacità di carico e due motorizzazioni.

Piaggio presenta la nuova generazione di Medley, il suo celebre scooter ruota alta, portando a un nuovo livello il connubio tra agilità urbana, comfort, tecnologia e stile. Design rinnovato, tecnologia evoluta e una dotazione ancora più ricca, con la nuova strumentazione TFT sono solo alcune delle novità che caratterizzano il modello 2027.

Tra i punti di forza che da sempre distinguono Medley ci sono una capacità di carico al vertice della categoria, un'agilità elevata e grande facilità di guida, senza dimenticare l'attenzione al design in ogni dettaglio. Il vano sottosella da 36,2 litri, capace di ospitare due caschi jet, è realmente unico tra gli scooter ruota alta, mentre la sella, ampia e comoda anche per il passeggero, offre apertura elettrica tramite pulsante e un vano dotato di porta USB.

Con la nuova versione, Medley ridefinisce i canoni di eleganza e cura estetica, introducendo uno scudo dal tocco più ricercato, una cornice del proiettore aggiornata e verniciata in nero e una nuova cravatta metallica, anch'essa nera. I nuovi cerchi a cinque razze contribuiscono a rafforzare la personalità dello scooter.

L'equipaggiamento vede la presenza di elementi tipici di modelli superiori: debutta la strumentazione TFT a colori da 5 pollici, chiara e ricca di informazioni utili per la vita quotidiana. Non manca la funzione start & stop disinseribile, studiata per ridurre i consumi, assieme a dotazioni come l'ABS a doppio canale e il tilt sensor, dispositivo di sicurezza che spegne il motore in caso di caduta.

Medley è disponibile con due motorizzazioni i-get, 125 cc e 200 cc, progettate per garantire livelli avanzati di qualità e affidabilità, prestazioni ai vertici delle rispettive categorie e consumi contenuti, superiori a 40 km/l. Le versioni in gamma confermano la grande attenzione alla personalizzazione: Medley è offerto nei colori Nero Abisso e Bianco Cristallo, abbinati a sella e controscudo marroni e cerchi grigi mentre il Medley S propone quattro varianti cromatiche (Bianco Cristallo, Nero Meteora, Blu Ardesia, Verde Minerale) con dettagli e cerchi neri.

Piaggio Medley si conferma come punto di incontro perfetto tra la praticità di uno scooter compatto e i vantaggi di una categoria superiore, offrendo comfort, capacità di carico, tecnologia e sicurezza, sia in città che nell'extraurbano.