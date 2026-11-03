Tony Boy sorprende i fan: il nuovo singolo Sparisci anticipa l'album CURA

Tony Boy torna a stupire i fan pubblicando a sorpresa Sparisci, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip ufficiale su YouTube. A pochi giorni dall'uscita di CURA, il suo nuovo album previsto per venerdì 6 novembre esclusivamente in formato fisico, l'artista veneto regala al pubblico una delle tracce contenute nel disco, permettendo così ai fan di ascoltare in anteprima una parte del progetto.

In Sparisci, Tony Boy offre un viaggio introspettivo tra fiducia e paura, raccontando relazioni complicate e il bisogno di proteggersi dalle proprie fragilità. La domanda Resti insieme a me o sparisci? attraversa tutto il brano, accompagnata da immagini di inquietudine e ricordi dolorosi, mentre l'interludio svela una dimensione intima segnata da ferite familiari e un senso di precarietà. Il videoclip esalta questi temi con uno scenario minimale e suggestivo, dove figure si alternano e i colori creano un racconto visivo dal forte valore simbolico.

Il progetto CURA si conferma come un lavoro profondo e personale, capace di esplorare fragilità, disillusione e il difficile equilibrio tra ciò che si è e ciò che si vuole diventare. La decisione di pubblicare l'album solo in formato fisico testimonia la volontà di Tony Boy di restituire alla musica un tempo e uno spazio diversi, lontani dalla frenesia dello streaming, invitando così gli ascoltatori ad assaporare ogni traccia senza fretta.

L'attesa per CURA è stata già alimentata dal precedente singolo Una bara per due, pubblicato il 29 settembre, che aveva permesso all'artista di mettersi a nudo attraverso un intenso flusso di coscienza. Con Sparisci, Tony Boy aggiunge ora un nuovo tassello a un percorso musicale iniziato con grandi successi come Umile (triplo platino) e Nostalgia (export) (platino), e proseguito con l'album UFORIA (oro) e il recente TRAUMA (platino), che hanno consolidato il suo ruolo di protagonista nella scena urban italiana.

Tony Boy, classe '99, è ormai una delle voci più riconoscibili e personali della sua generazione, grazie a una scrittura introspettiva e a uno stile sempre più maturo. La sorpresa di Sparisci rappresenta un'eccezione nella scelta di pubblicare CURA solo in formato fisico, offrendo ai suoi fan un ulteriore assaggio del nuovo progetto prima della sua release ufficiale.