Città del Sole celebra 15 anni di giochi e community a Roma con una festa speciale

Città del Sole festeggia 15 anni nel quartiere Marconi di Roma, con laboratori creativi, premi e zucchero filato per grandi e piccoli. Evento il 7 novembre.

Città del Sole compie quindici anni e celebra la sua storia nel quartiere Marconi di Roma con una giornata in cui il gioco, la creatività e il senso di comunità si incontrano.

Il negozio di via Oderisi da Gubbio, punto di riferimento per famiglie, bambini e nonni alla ricerca di un regalo speciale, invita tutti a partecipare a una festa che promette tante sorprese sabato 7 novembre. Per l'occasione, l'atmosfera del negozio si trasformerà grazie a laboratori creativi e attività pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Tra le iniziative spicca "Il mio gioco del cuore", uno spazio dove grandi e piccoli potranno disegnare il gioco a cui sono più affezionati e lasciare il proprio ricordo esposto in una piccola mostra che resterà visibile anche nei giorni successivi. Un evento che vuole raccogliere non solo immagini, ma anche emozioni e storie condivise di un'intera comunità.

Non mancheranno altre sorprese: ogni acquisto in negozio permetterà di pescare un tagliando e scoprire subito quale premio è stato vinto. Per rendere la giornata ancora più dolce, sarà distribuito zucchero filato gratuitamente insieme ad altre piccole novità preparate appositamente per il compleanno.

In un contesto in cui i negozi di prossimità vivono momenti difficili, Città del Sole rappresenta una realtà in crescita, proseguendo l'apertura di nuovi punti vendita e rafforzando una tradizione che in Italia dura da oltre cinquant'anni.

Sul significato di questo anniversario, l'Amministratore Delegato Graziano Grazzini afferma: Quindici anni sono importanti per un negozio, a maggior ragione in questo momento storico. Festeggiare un compleanno conferma che un luogo dove si gioca con cura e ci si conosce per nome ha ancora molto da dire. Grazie a chi ogni giorno lo fa vivere.

Città del Sole aspetta famiglie, bambini e appassionati sabato 7 novembre in via Oderisi da Gubbio 130 per festeggiare quindici anni di giochi, scoperte e storie condivise.