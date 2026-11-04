Enrico Ruggeri celebra L'Isola dei Tesori: edizione limitata in doppio vinile firmata

Enrico Ruggeri torna al centro della scena musicale con una sorprendente iniziativa: la storica raccolta L'Isola dei Tesori viene finalmente riproposta in una speciale edizione limitata, numerata, autografata e accompagnata da note inedite dell'autore. Questa versione, disponibile dal 6 novembre nei negozi di dischi e online, rappresenta la prima pubblicazione dell'album in formato doppio vinile da collezione, pensata appositamente per gli appassionati e i cultori della discografia di Ruggeri.

L'album, originariamente pubblicato nel 1999 su CD, è sempre stato considerato uno dei progetti più originali del repertorio dell'artista. Attraverso la propria voce e la sua scrittura, Ruggeri racconta in questo disco il delicato rapporto tra autore e interprete, tra memoria e nuove riletture, sperimentando con coraggio nuove sonorità.

"L'isola dei tesori rimane un album unico nel suo genere, pieno di esperimenti sonori spesso molto coraggiosi, che dimostra che le canzoni possono prendere strade particolari e sorprendenti, soprattutto se 'maneggiate' dagli autori", afferma Ruggeri.

A conferire ulteriore valore a questa ristampa contribuisce la presenza di una prefazione inedita e dei commenti personali dedicati a ciascun brano, scritti dallo stesso Ruggeri. Queste annotazioni guidano l'ascoltatore in un viaggio di riscoperta del disco, raccontando la genesi, il significato e il percorso di ogni canzone.

La nuova edizione ospita tre brani inediti - Anyway, Il Natale dei ricordi e L'isola del tesoro - affiancati a una selezione di canzoni che Ruggeri ha scritto negli anni per alcuni dei più importanti nomi della scena musicale italiana, interpretate questa volta dallo stesso autore. Tra questi spiccano La curiosità, scritta per Loredana Berté, I dubbi dell'amore e Inevitabilmente (Lettera dal carcere) per Fiorella Mannoia, Anna e il freddo che ha e Canta ancora per me per Gianni Morandi e Il vitello dai piedi di balsa di Elio e le Storie Tese.

Sottolinea ancora il cantautore: "Negli anni '80 e '90 avevo scritto molte canzoni per altri artisti: l'idea di presentare la mia versione dei brani più significativi mi diede la possibilità di tornare a giocare con la mia musica, con un progetto decisamente unico".

La tracklist completa si snoda su due vinili e comprende sia i brani storici che le nuove sorprese, rendendo questa edizione un oggetto imperdibile per i fan e per tutti coloro che amano la migliore musica d'autore italiana. L'Isola dei Tesori si rinnova così, diventando non solo un ritorno al passato ma anche una nuova esperienza d'ascolto ricca di dettagli esclusivi e testimonianze personali.