Gazzelle torna con il nuovo singolo Ogni volta che sei qui e annuncia il Palasport Tour 2027

Gazzelle pubblica il singolo Ogni volta che sei qui il 13 novembre e annuncia il Palasport Tour 2027 con molte date nelle principali città italiane.

Gazzelle, una delle voci più amate della scena musicale italiana contemporanea, torna con un nuovo singolo dal titolo Ogni volta che sei qui, disponibile ovunque a partire da venerdì 13 novembre. Il brano, pubblicato da Maciste Dischi e Warner Music Italy, segna il ritorno dell'artista che ha saputo conquistare un'intera generazione, grazie a uno stile inconfondibile che unisce romanticismo, poesia e un tocco di malinconia.

Ogni volta che sei qui la mia vita comincia a vivere. Parte tutto da qui, da questa sensazione rassicurante e disperata che mi fa dormire come un angioletto e mi toglie il sonno allo stesso tempo. L'amore, la solitudine, il futuro, il bisogno primitivo di amare qualcuno più di noi stessi. O almeno tentare. Io non so nulla più di voi a riguardo, posso solo continuare a scrivere canzoni. E quindi, ne ho scritta una.

L'annuncio del nuovo singolo arriva mentre cresce l'attesa per il Gazzelle Palasport Tour 2027, tour che dopo il grande successo di pubblico vede già numerosi appuntamenti sold out e l'aggiunta di nuove date nei principali palazzetti italiani ad aprile. Il calendario include tappe a Milano (Unipol Dome), Torino (Inalpi Arena), Padova (Padova Fiera), Roma (Palazzo dello Sport), Bologna (Unipol Arena), Bari (PalaFlorio), Eboli (Palasele) e Firenze (Mandela Forum). La produzione e organizzazione dei concerti è curata da Vivo Concerti e i biglietti sono disponibili sui circuiti online ufficiali.

Gazzelle si conferma protagonista della musica italiana contemporanea, con oltre un miliardo di stream, una ricca collezione di certificazioni (23 dischi d'oro e 37 di platino) e collaborazioni con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos. Il suo ultimo album INDI, pubblicato nel 2025, ha ottenuto il disco di platino, consolidando ulteriormente una carriera che lo ha portato su alcuni dei palchi più importanti d'Italia, tra cui l'Olimpico di Roma e San Siro a Milano.

La musica di Gazzelle racconta amori imperfetti, esperienze vissute e la complessità delle emozioni senza filtri, confermandolo come punto di riferimento per il suo pubblico e per la nuova generazione di ascoltatori. Il nuovo singolo e il tour sono attesi come veri e propri eventi, pronti a coinvolgere ancora una volta migliaia di appassionati nelle sale dei più grandi palazzetti del paese.