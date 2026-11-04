Cosmo annuncia il nuovo album Il fiore del futuro, in uscita il 20 novembre

Cosmo torna con Il fiore del futuro, il nuovo album disponibile dal 20 novembre anche in vinile e CD. Tra le tracce: Desperado dell'amore e Ultrapop.

Cosmo è pronto a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con l'annuncio del nuovo album, Il fiore del futuro, in uscita venerdì 20 novembre per Columbia Records - Sony Music Italy/42Records e già disponibile in preorder.

A distanza di soli sette mesi da La fonte, l'artista conferma la sua prolificità creativa presentando un lavoro che era stato preannunciato da diversi indizi nascosti nelle opere precedenti. Tra questi, una cartolina inserita all'interno del vinile La fonte riportava già il titolo Il fiore del futuro e la data di novembre 2026. In occasione dell'ultima data del tour matinée all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Cosmo aveva già dato un assaggio del nuovo disco eseguendo dal vivo Desperado dell'amore, ora prima traccia della tracklist. Più recentemente, un secondo estratto diffuso sui suoi social ha rafforzato il legame tra le nuove canzoni e il clima di protesta che ha caratterizzato le ultime settimane.

Il fiore del futuro rappresenta la controparte notturna rispetto all'atmosfera più sentimentale e introversa di La fonte: dove uno era il giorno, l'altro diventa la notte. Due lavori che si completano e si rispondono, collegati anche da dettagli sonori come il filo rosso tra la coda di Sboccia il fiore e l'incipit di Desperado dell'amore. Il nuovo album si inserisce all'interno di un percorso artistico che, partito da Sulle ali del cavallo bianco (2024) e proseguito proprio con La fonte, trova ora una nuova evoluzione più audace e coraggiosa.

Cosmo sperimenta e amplia i confini del proprio suono attraverso una scrittura istintiva e imprevedibile. Le canzoni, spiega la nota, si costruiscono in modo graduale fino a esplodere in energia, con la voce che si integra completamente nella materia sonora, trasformando le parole in richiami intensi.

Il nuovo album sarà disponibile in diversi formati fisici: vinile trasparente e vinile rosso, entrambi in versione standard e autografata, e CD, anche nella versione autografata.

Ecco la tracklist ufficiale:

Desperado dell'amore Sto da dio Vacci piano Provo a vivere Ultrapop Appunti Quale fiore Smontami Il futuro pt. 1 Il futuro pt. 2 Dalla tua fonte alla mia bocca Frittura d'amore Collegarsi Prendersi cura

Il fiore del futuro conferma Cosmo come uno degli artisti più anticonvenzionali e liberi della scena musicale italiana, capace di fondere sperimentazione sonora, energia e liriche profonde in un unico universo musicale.