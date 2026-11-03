Io gomitolo, tu filo: il nuovo video del Piccolo Coro dell'Antoniano con Cristiana Capotondi

È online il nuovo video di Io gomitolo, tu filo, interpretato dal Piccolo Coro dell'Antoniano insieme a Cristiana Capotondi e distribuito da Sony Music Italy. Il brano, scritto da Alberto Pellai, è ispirato all'omonimo libro che racconta la crescita e il legame tra genitori e figli.



I protagonisti del videoclip sono le bambine e i bambini del coro che, diretti da Margherita Gamberini, si uniscono alla voce dell'attrice Capotondi. Il progetto mira a offrire sia intrattenimento che strumenti educativi: una scheda didattica dedicata è già disponibile per insegnanti ed educatori, così da portare nelle scuole i temi della canzone.



Il testo è firmato da Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta esperto in prevenzione nell'età evolutiva, mentre la musica e l'arrangiamento sono di Paolo Giovanni D'Errico. La canzone riprende le emozioni e le tappe raccontate nell'albo illustrato pubblicato da De Agostini, con le illustrazioni di Ilaria Zanellato.



Tutto parte dalla storia di mamma Gomitolo col suo piccolo Filo, Io gomitolo, tu filo in questi anni è stato uno degli albi illustrati più amati da genitori, educatori e bambini - afferma Alberto Pellai - e questo albo è diventato una bellissima canzone cantata dal Piccolo Coro dell'Antoniano con Cristiana Capotondi.



Il brano è stato eseguito dal vivo per la prima volta durante la quarta edizione di Note per crescere, l'evento che promuove il legame tra musica, educazione e salute, tenutosi all'Antoniano di Bologna. Questa edizione ha avuto come tema Emozioni e relazioni, e ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui lo stesso Pellai.



L'operazione ha un valore culturale ed educativo, unendo la poetica di Pellai, la voce corale dei bambini e la sensibilità di una delle attrici più amate dal pubblico italiano. La presenza del Piccolo Coro dell'Antoniano, icona musicale e sociale dal 1963, rafforza il messaggio di solidarietà, accoglienza e attenzione all'infanzia.



Con oltre 2,6 milioni di iscritti su YouTube e miliardi di visualizzazioni, il Piccolo Coro continua a essere una delle realtà corali più seguite, portando avanti valori di fraternità e cura attraverso la musica.



Io gomitolo, tu filo rappresenta così un nuovo tassello nell'impegno dell'Antoniano e del Piccolo Coro per una musica che fa crescere, educa e unisce generazioni diverse.