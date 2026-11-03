La Niña e Alfredo Maddaluno: debutto trionfale con la colonna sonora de Il fuoco che ti porti dentro

Sono aperti i preorder per il vinile della colonna sonora originale de Il fuoco che ti porti dentro, il nuovo film di Edoardo De Angelis presentato in concorso all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il progetto porta la firma di LA NIÑA e Alfredo Maddaluno, ed è pubblicato da CAM Sugar/PICOMEDIA. La colonna sonora, che ha già conquistato il Soundtrack Stars Award 2026 come miglior colonna sonora alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà disponibile dal 20 novembre sia in formato digitale che in vinile in tutti i negozi di dischi.

Il vinile sarà inoltre disponibile in una versione autografata esclusivamente sul sito CAM Sugar, segnando un'occasione unica per i collezionisti e gli amanti delle musiche da film. Questa pubblicazione rappresenta l'esordio di LA NIÑA e Alfredo Maddaluno nella composizione per il grande schermo e un traguardo storico per LA NIÑA, prima compositrice italiana a firmare le musiche originali di un film in concorso alla kermesse veneziana.

Il film, tratto dal romanzo omonimo di Antonio Franchini, affronta il complesso legame tra madre e figlio, immerso in conflitti familiari, cicatrici irrisolte e sentimenti contrastanti. La colonna sonora si distingue per la sua scrittura intima e viscerale, capace di restituire la profondità emotiva dei protagonisti attraverso una tessitura musicale che intreccia elettronica, archi e suggestioni della tradizione partenopea. I due compositori fondono elementi di folklore italiano e sperimentazione contemporanea, in un dialogo continuo tra passato e presente.

La tracklist include brani che spaziano dalla tradizione napoletana alla ricerca sonora più avanguardista. Spicca la presenza di tre brani cantati da LA NIÑA, tra cui una rivisitazione di Quanno Nascette Ninno - celebre canto all'origine di Tu scendi dalle stelle - proposto in una raffinata versione artistica, accompagnata da Ninna Nanna, eseguita a cappella, e 'E Parole, che chiude idealmente sia il film che l'esperienza d'ascolto.

Il debutto della colonna sonora sarà celebrato anche alla seconda edizione di SLAM - Festival Internazionale delle Colonne Sonore, organizzato da CAM Sugar e Triennale Milano, in programma dall'11 al 13 dicembre. Sabato 12 dicembre LA NIÑA e Alfredo Maddaluno incontreranno il pubblico in uno speciale appuntamento dedicato proprio alla genesi musicale de Il fuoco che ti porti dentro, per raccontare scelte creative e processi compositivi.

Il vinile, in edizione 180 grammi, contiene una versione esclusiva di Quanno Nascette Ninno. Il singolo sarà rilasciato anche in una versione alternativa su tutte le piattaforme digitali dal 20 novembre. Il progetto firmato CAM Sugar/PICOMEDIA e Sugar Music Publishing rappresenta una nuova frontiera per la musica da cinema italiana, confermando la capacità degli artisti coinvolti di spaziare tra linguaggi diversi, dalla sperimentazione moderna ai richiami della musica popolare degli anni Settanta e Ottanta.