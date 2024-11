Akrapovič: nuove barre di protezione in titanio per BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure

Akrapovič, leader mondiale nell’innovazione e nella produzione di componenti in titanio, ha annunciato il lancio delle nuove barre di protezione per le BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure.

Dopo il grande successo ottenuto con le barre di protezione per la BMW R 1250 GS nel 2022, Akrapovič ha trasferito tutta la sua esperienza e il suo know-how alla creazione di questo nuovo set. Grazie a decenni di competenza nel lavorare il titanio, l’azienda slovena è riuscita a sviluppare un prodotto che non solo protegge efficacemente il motore, ma si integra perfettamente con l’estetica e la struttura della moto.

Le nuove barre sono realizzate in titanio sabbiato, un materiale che garantisce una riduzione del peso del 40% rispetto all’acciaio inossidabile, mantenendo le stesse proprietà di alta resistenza meccanica. Con un peso totale di soli 3,02 kg, queste barre si posizionano tra le più leggere sul mercato per i modelli BMW R 1300 GS e Adventure. Inoltre, il titanio offre una superiore resistenza alla corrosione, ideale per affrontare anche le condizioni più estreme.

Il set di barre è progettato per offrire una protezione ottimale al motore. La struttura, fissata parzialmente al telaio, consente una distribuzione efficace dell’energia generata da eventuali urti, riducendo al minimo i danni. Nonostante l’elevata stabilità, le barre non limitano l’angolo di piega della moto, garantendo massima libertà di guida. Inoltre, il prodotto è omologato ABE, sinonimo di sicurezza e qualità certificata.

Un dettaglio distintivo è rappresentato dagli elementi in fibra di carbonio, con uno spessore di 2,5 mm, che migliorano ulteriormente la resistenza strutturale e offrono la possibilità di sostituire le parti in caso di danni. Questi elementi, uniti alla saldatura TIG di precisione e alle flange tagliate a laser, assicurano un’installazione perfetta e una durata nel tempo eccezionale.

Oltre alla protezione, le barre offrono una piattaforma ideale per integrare accessori aggiuntivi, come bagagli o proiettori, prodotti sia da BMW che da altri produttori. L’attenzione al design è sottolineata dal logo Akrapovič inciso e dalla scritta “Titanium”, che evidenziano la qualità superiore del materiale utilizzato.

Con test rigorosi e analisi dettagliate delle deformazioni, Akrapovič ha assicurato che le sue nuove barre di protezione rispondano alle esigenze dei motociclisti più esigenti. Il risultato è un prodotto che unisce tecnologia, estetica e funzionalità in modo impeccabile, confermando ancora una volta il marchio come punto di riferimento nel settore.