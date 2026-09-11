Al via la nuova stagione di Accordi & Disaccordi con grandi ospiti e temi caldi

La nuova stagione di Accordi & Disaccordi torna in prima serata sul Nove con una puntata d'esordio prevista per sabato 12 settembre alle 21:30, pronta a offrire un confronto serrato sui principali temi politici e sociali.

Il talk, condotto come sempre da Luca Sommi, inaugura il ciclo di puntate con ospiti di grande rilievo: Paolo Mieli, giornalista e storico, Rula Jebreal, esperta di politica internazionale, Dario Fabbri, analista geopolitico, ed Enzo Iacchetti, noto volto televisivo e attore. Il format conferma la partecipazione fissa di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, e del giornalista Andrea Scanzi, offrendo ai telespettatori analisi dettagliate su cronaca, potere e società.

Tra i temi principali della puntata inaugurale figurano le elezioni in Germania, vinte dall'ultradestra di AfD e le ricadute di questo risultato sul dibattito politico italiano. Sullo sfondo, il record di longevità recentemente raggiunto dal governo guidato da Giorgia Meloni rappresenta un ulteriore spunto di discussione e approfondimento.

La trasmissione è prodotta da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà visibile sia in diretta sia on demand su discovery+. Il canale NOVE è accessibile al numero 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9. Gli spettatori potranno dunque seguire sia la diretta televisiva sia la programmazione digitale, per non perdere neppure un minuto di analisi e confronto sui temi di più stretta attualità.