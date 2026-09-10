Queen Budapest: il leggendario live del 1986 torna al cinema e in versione audio restaurata

Il leggendario concerto dei Queen registrato il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest rivive con una nuova edizione cinematografica restaurata e una colonna sonora remixata in uscita nei prossimi mesi.

Sarà possibile vedere il film concerto "Queen Budapest" nelle sale italiane dal 7 all'11 ottobre, grazie a una distribuzione esclusiva. La pellicola, girata interamente in 35 mm e restaurata in 4K presso i prestigiosi studi Park Road Post Production di Sir Peter Jackson, mostra la band all'apice della propria energia. Si tratta dell'ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo e l'unica mai filmata oltre la Cortina di ferro.

Il concerto rappresentò un momento storico: fu il primo rock show di una band occidentale in uno stadio dell'Europa comunista. Oltre 80.000 spettatori parteciparono all'evento e si stima che altre 45.000 persone abbiano ascoltato la band dall'esterno. Alcuni fan arrivarono persino da Russia e Polonia per assistere a questa esibizione irripetibile.

Il film, diretto da János Zsombolyai, include i più grandi successi dei Queen come We Will Rock You, We Are The Champions, Under Pressure e Bohemian Rhapsody, oltre al suggestivo arrangiamento acustico del brano tradizionale ungherese Tavaszi Szél Vizet Áraszt. Le riprese furono un'impresa tecnica: 17 cineprese, decine di operatori e circa 40 chilometri di pellicola, con l'approvazione diretta del governo ungherese.

La colonna sonora ufficiale di "Queen Budapest" uscirà il 30 ottobre su etichetta Sony Music, in versione remixata a partire dalle registrazioni multitraccia originali, disponibile in formato 3LP, doppio CD e digitale. Sempre dal 30 ottobre sarà possibile acquistare anche le nuove versioni home video in Blu-ray e DVD.

Per dare un primo assaggio della potenza del live, da oggi è disponibile online "Tie Your Mother Down", uno dei brani simbolo dei Queen, scritto da Brian May e tratto dallo storico concerto di Budapest. Questo pezzo, che quest'anno celebra anche il 50° anniversario dell'album A Day at the Races, è sempre stato amatissimo dai fan e immancabile nelle scalette dei concerti della band.

Queen Budapest non è solo un film-concerto, ma anche il racconto di un'epoca di grandi cambiamenti culturali e politici. La testimonianza di come la musica sia riuscita ad abbattere barriere e unire migliaia di persone, segnando per sempre la storia del rock.

"Queen Budapest" arriva nelle sale in occasione del 40° anniversario di questo evento fondamentale nella storia della band e del rock internazionale. Le prevendite sono aperte e i fan potranno rivivere sul grande schermo un'esperienza irripetibile, resa unica da immagini restaurate e un nuovo audio completamente remixato dai tecnici originali dei Queen.