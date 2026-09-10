The Last First: Winter K2, il docu-evento Apple sulla sfida estrema tra vita e morte

Apple Original Films ha presentato il trailer di The Last First: Winter K2, il nuovo documentario diretto da Amir Bar-Lev, disponibile dal 2 ottobre su Apple TV. Il film porta gli spettatori al centro di una delle imprese più audaci dell'alpinismo estremo: la spedizione invernale del 2021 sul K2, la seconda montagna più alta e temuta al mondo. Un racconto che unisce dramma, strategia e tensione umana, offrendo uno sguardo inedito sulla trasformazione che sta vivendo il mondo delle grandi vette.

Protagonisti del documentario sono l'islandese John Snorri Sigurjónsson e il team pakistano formato da Ali e Sajid Sadpara, padre e figlio, uniti dall'obiettivo di essere i primi a conquistare la cima del K2 nella stagione più implacabile. Ben presto i tre si ritrovano a condividere la montagna con alpinisti influencer e le loro troupe cinematografiche, clienti di spedizioni commerciali e una squadra nepalese non più disposta a limitarsi ad aiutare gli occidentali a conquistare la gloria dell'alpinismo.

Le immagini mozzafiato e le testimonianze raccolte da Amir Bar-Lev esplorano le difficoltà tecniche, le condizioni atmosferiche estreme e il delicato equilibrio tra vita e morte su una delle cime più inaccessibili della Terra. Ma il documentario va oltre l'impresa: analizza come la cultura dell'alpinismo sia cambiata con l'arrivo di sponsor, influencer e spedizioni sempre più commerciali, introducendo dinamiche di casta, potere e denaro, anche tra le nevi e i ghiacci dell'Himalaya.

Prodotto da un team di grande esperienza internazionale, The Last First: Winter K2 racconta una storia intensa e profondamente umana, fatta di determinazione, rivalità e rispetto reciproco. Ogni decisione della spedizione viene vissuta sul filo sottile che separa il successo dalla tragedia, in una realtà dove la gloria e la sopravvivenza sono costantemente in gioco.

Il documentario si inserisce nel catalogo sempre più ricco di Apple TV, che negli ultimi anni ha raccolto successi e riconoscimenti a livello globale grazie a una programmazione originale e di alta qualità. The Last First: Winter K2 promette di emozionare, ispirare e far riflettere, raccontando una delle avventure più incredibili degli ultimi anni.