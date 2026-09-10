Quarto Grado indaga su Lorena Isceri, Garlasco e il caso Pamela Genini

Quarto Grado affronta il femminicidio di Lorena Isceri, le nuove consulenze nella vicenda Stasi e i misteri attorno a Pamela Genini.

Nuovo appuntamento per Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, che torna venerdì 11 settembre alle 21.30 su Retequattro con una puntata carica di tensione e temi di attualità.

Al centro della serata ci saranno i risvolti del femminicidio di Lorena Isceri, la donna tragicamente uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, il quale dopo averla scaraventata giù da un cavalcavia dell'autostrada A1 si è tolto la vita. Gli approfondimenti riguarderanno i misteri della mente di Vella e le ragioni che l'hanno portato a commettere un gesto così drammatico, con collegamenti in diretta da Squinzano, paese natale della vittima, dove si terrà una fiaccolata in sua memoria.

La puntata si soffermerà inoltre sul caso di Garlasco, seguendo da vicino l'evoluzione delle indagini che dovranno chiudersi il prossimo 28 settembre. Attenzione particolare verrà riservata alle nuove consulenze richieste dalla difesa di Alberto Stasi, il cui processo continua a tenere alta l'attenzione pubblica.

Ultimo argomento della serata, il giallo di Pamela Genini, la cui tomba è stata profanata. Francesco Dolci, unico indagato del caso, sarà ospite in studio e continuerà a dichiararsi innocente per quanto accaduto.

Il parterre di ospiti comprende nomi di rilievo come Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Tiziana Maiolo, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi, assicurando un dibattito approfondito e ricco di analisi. L'appuntamento promette importanti aggiornamenti su casi che scuotono l'opinione pubblica, offrendo spunti di riflessione e testimonianze dirette.