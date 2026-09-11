Nothing But Thieves tornano con il nuovo singolo e un atteso concerto a Milano nel 2027

Da oggi è disponibile in radio "A Different Kind of Happiness", il nuovo singolo dei Nothing But Thieves. La rock band britannica, dopo aver festeggiato dieci anni di carriera, si prepara a pubblicare il quinto e attesissimo album "Stray Dogs", in uscita il 25 settembre e già disponibile in pre-order.



Il brano "A Different Kind of Happiness" è descritto come una lettera a sé stessi, un viaggio tra riflessione e reinvenzione, con un crescendo emozionante che sfocia in un ritornello epico. Il pezzo svela il lato più intimo dei Nothing But Thieves, senza rinunciare alla loro tipica energia rock, grazie al potente sound delle chitarre. È stato rilasciato anche un visualiser ufficiale.



La band ha dichiarato: Una chiamata dal tuo io futuro, una dal tuo passato. È come essere perseguitati da entrambe le direzioni. È come una versione di te stesso che ti è stata promessa ma che non si è mai concretizzata e al suo posto hai avuto qualcos'altro. Stiamo ancora cercando di imparare a conviverci.



Negli ultimi dieci anni, i Nothing But Thieves hanno collezionato centinaia di concerti sold out nel mondo. Sabato 19 settembre, il gruppo si cimenterà in una sfida unica: tre spettacoli in tre paesi diversi in un solo giorno, con show a Utrecht, Bruxelles e Londra. Ogni esibizione avverrà in una location intima, davanti a poche centinaia di persone, offrendo un'occasione esclusiva prima di tornare nei grandi palazzetti nel 2027.



L'album "Stray Dogs" è descritto come un inno alla comunità, all'appartenenza e al legame tra outsider, i "cani randagi" che simboleggiano la band e la fedele fanbase. Come affermano i Nothing But Thieves stessi: Tre show, tre paesi, UN giorno. È una cattiva idea? Forse. Riusciremo a fare tutti gli show? Ci speriamo. Finirà col creare un casino alla dogana? Quasi sicuramente. Ma "Stray Dogs" è un album che parla del branco e della forza che ci anima, quindi quale modo migliore per onorarlo se non tornando a suonare in quei locali dove tutto è iniziato. Ci vediamo lì.



La band tornerà in Italia per un unico appuntamento del "The Stray Dogs Tour" il 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. I biglietti sono già in prevendita presso i maggiori circuiti e si annuncia uno show imperdibile per tutti gli appassionati di alternative rock.



Con un sound in continua evoluzione, i Nothing But Thieves sono tornati alle origini registrando il nuovo album presso gli Angelic Studios, dove avevano realizzato il primo disco. I singoli anticipatori "Evolution", "Stray Dogs" e "Baby Kool (Eveyln)" mostrano una band capace di sperimentare tra generi, dal rock energico alle suggestioni grunge degli anni Novanta.



Il gruppo di Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitarra), Dominic Craik (chitarra, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria) ha raccolto un seguito globale grazie a uno stile potente e appassionato, ottenendo numerose certificazioni d'oro e platino nei principali mercati internazionali.



Dopo il successo del terzo album "Moral Panic", premiato ai Global Radio's Awards e seguito dalla conquista della vetta con "Dead Club City" nel 2023, i Nothing But Thieves consolidano la loro presenza nel panorama mondiale con oltre 1,2 milioni di album venduti, 2 miliardi di stream e 250 milioni di visualizzazioni video.





