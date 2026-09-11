I-DAYS Milano 2026: 260mila spettatori per un'estate di grandi concerti

I-DAYS Milano 2026 chiude con oltre 260mila spettatori e concerti esclusivi di Maroon 5, Florence + The Machine, Foo Fighters, David Guetta e altri grandi nomi.

Oltre 260mila spettatori hanno scelto Milano per vivere un'estate di musica internazionale senza precedenti grazie agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, confermando ancora una volta la città come capitale italiana degli eventi live di livello globale. Gli storici ippodromi Snai San Siro e La Maura si sono trasformati in palcoscenici esclusivi per le uniche tappe italiane dei tour delle più grandi star del panorama mondiale.

Protagonisti assoluti sono stati Maroon 5, tornati a Milano dopo 11 anni attirando 18mila fan, seguiti dalla sacerdotessa Florence Welch con i suoi Florence + The Machine, Manic Street Preachers e Cliffords che hanno stregato oltre 30mila persone in una notte densa di emozioni e voglia di condividere la musica mettendo da parte i telefoni. Foo Fighters hanno fatto vibrare San Siro davanti a 65mila spettatori con una staffetta rock supportata dagli Idles e dai Fat Dog.

Poche ore dopo la scena è passata alle sonorità potenti di System of a Down, Queens of the Stone Age e Acid Bath, capaci di radunare ben 78mila presenti per una notte memorabile. Anche la musica italiana ha brillato: sullo stesso palco, Tonypitony ha conquistato pubblico e critica con il suo universo performativo tra sketch e continuo dialogo live, firmando una delle migliori performance dell'estate.

Milano ha poi ballato grazie al set mozzafiato del DJ superstar David Guetta, protagonista con la tappa unica italiana del MONOLITH TOUR e una produzione ricca di effetti, visual e hit internazionali. A chiudere, A$AP Rocky ha portato la sua energia e lo stile made in USA con il suo "DON'T BE DUMB World Tour", regalando ancora una volta uno show destinato a restare tra i ricordi di chi c'era.

Il palco di I-DAYS non conquista soltanto per la line-up: grande attenzione è stata dedicata anche ai servizi per il pubblico in un'estate segnata dal caldo record. Nei due ippodromi sono stati distribuiti gratis 57mila litri d'acqua, introdotti nuovi sistemi di pagamento (cashless, Orlay Pay via smartphone e Token) e zone d'ombra con musica, drink e una mostra fotografica. Il food & beverage è stato potenziato per garantire la migliore esperienza ai fan.

L'ultimo sipario del 2026 non ferma però la corsa del festival. L'appuntamento è già fissato per il 2027, che si prospetta altrettanto spettacolare: i primi nomi annunciati sono blink 182 (13 giugno, unica data italiana), Fontaines D.C. (19 giugno), sombr (14 luglio, unica data italiana) e Bresh (11 settembre, unica data italiana), tutti all'Ippodromo Snai San Siro.

Dal 1999 ad oggi, I-DAYS si è affermato come riferimento internazionale per la qualità delle proposte musicali. Nel corso degli anni ha ospitato star come Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Muse, Pearl Jam, The Killers, Metallica, Lana Del Rey, Dua Lipa, Linkin Park, Olivia Rodrigo e molti altri, registrando record di pubblico con oltre 420mila spettatori già nell'edizione 2024. L'edizione 2025, arricchita dalle esclusive performance di Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone, ha consolidato la reputazione del festival e confermato la volontà di puntare sempre sulle novità più interessanti del mercato musicale internazionale.



