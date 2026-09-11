Geolier e Achille Lauro insieme per la prima volta nel singolo Per Noi

Geolier e Achille Lauro uniscono ufficialmente le forze nel nuovo singolo Per Noi, segnando una collaborazione inedita che promette di lasciare il segno nella scena musicale italiana. Il brano arriva dopo il suggestivo duetto sul palco dell'Olimpico di Roma con Fotografia, certificato platino, e testimonia una sintonia artistica costruita nel tempo, nata da una reale stima e da un'intesa consolidata prima ancora in concerto.



La nascita di Per Noi non è frutto di logiche di mercato, ma di un vero percorso condiviso e documentato anche nel making of pubblicato sui canali degli artisti. Geolier, reduce dal trionfo del tour negli stadi e dall'annuncio delle sei date sold out di Napoli è casa tua allo Stadio Diego Armando Maradona nel 2027, conferma la propria capacità di espandere il proprio universo artistico e di accogliere colleghi da mondi, generazioni e percorsi differenti.



Il singolo con Achille Lauro sottolinea ulteriormente il momento d'oro di Geolier, artista che si è imposto come punto di riferimento dell'urban italiano grazie a una versatilità che non intacca mai la sua identità. Per Noi si inserisce perfettamente in questa fase della sua carriera, riportando lingua e immaginario napoletani oltre i confini cittadini e coinvolgendo ancora una volta una grande voce romana, dopo la collaborazione con Ultimo.



Una scelta che rispecchia il percorso del rapper, sempre pronto ad accogliere gli altri nel proprio mondo. Il progetto live Napoli è casa tua porterà oltre 300.000 persone nella città partenopea per sei date tutte sold out nel giugno 2027, confermando la continua ascesa di Geolier e la sua capacità di battere record su record a casa propria.



Parallelamente, anche il successo discografico prosegue. Tutto è possibile (quattro dischi di platino) domina le classifiche degli album più ascoltati in Italia, restando stabile al primo posto nelle classifiche Spotify e FIMI/NIQ Italia. Brani come Canzone d'amore, 2 giorni di fila, Autorità, Arcobaleno e Stelle hanno registrato picchi di ascolto dopo il tour, mentre Un ricco e un povero e A Napoli non piove sono entrati nel cuore dei fan.



Anche l'album Dio lo sa continua a conquistare la top 10 dei più venduti, con otto dischi di platino, confermando il successo trasversale di Geolier sui nuovi e vecchi repertori. Con 103 dischi di platino e 48 d'oro, Geolier è uno dei fenomeni musicali più eclatanti in Italia, capace di collezionare traguardi sia discografici che live.



Di pari passo, Achille Lauro prosegue il suo percorso da protagonista della musica italiana contemporanea, con all'attivo sette album in studio, 45 dischi di platino, 12 d'oro e centinaia di milioni di streaming.



La collaborazione tra Geolier e Achille Lauro in Per Noi celebra quindi l'incontro tra due artisti inclini alla sperimentazione e all'autenticità, pronti a portare la loro musica a un nuovo livello e a coinvolgere un pubblico sempre più trasversale.