Maurizio Merluzzo porta il suo one man show su Prime Video: intrattenimento e doppiaggio

Maurizio Merluzzo, tra i volti più noti del web italiano, sbarca su Prime Video con il suo spettacolo ...E se facessi uno spettacolo!? e porta tutta la sua energia e versatilità dal palco alla piattaforma streaming. Il one man show ha già conquistato i teatri di tutta Italia con la tournée ...e se facessi un tour!?!, registrando numerosi sold out e superando i 20 mila spettatori.



Attore, doppiatore, performer e content creator, Maurizio Merluzzo è diventato un punto di riferimento grazie a un mix di ironia, comicità e sperimentazione. In ...E se facessi uno spettacolo!? lo humour si intreccia con la musica, l'intrattenimento, il doppiaggio dal vivo e una costante interazione con il pubblico.



La performance vede Merluzzo raccontare i retroscena del mondo del doppiaggio, alternando sketch, improvvisazioni e aneddoti personali, offrendo uno sguardo autentico sulle sue passioni e sul coraggio di reinventarsi. Sul palco, Maurizio mescola personaggi diversi - tra cui wrestler e drag queen - per mostrare la forza delle contaminazioni fra mondi creativi diversi.



Nato a Prato nel 1986, Merluzzo ha saputo distinguersi per la sua capacità di mettersi in gioco in sconfinati ambiti dell'intrattenimento. Dopo essersi formato come attore e aver affinato il proprio talento tra Milano e Roma, si è imposto come una delle voci più riconoscibili del panorama italiano, dando vita a personaggi iconici in film, serie tv, anime e videogiochi amati da intere generazioni.



Nel 2013 il suo esordio sul web con Cotto & Frullato ha rivoluzionato YouTube Italia, segnando l'inizio di una carriera all'insegna del cambiamento e della sperimentazione tra recitazione, contenuti digitali e spettacolo dal vivo. Sul canale The Merluzz, che conta 1,5 milioni di iscritti su YouTube, 1 milione di follower su Instagram e oltre 800mila su TikTok, Merluzzo propone format che spaziano da Scuola di Voce - dove coinvolge alcune delle personalità più importanti dello spettacolo italiano nel doppiaggio - alla comicità della serie 4 Gentlemen, fino alla docuserie Vita da... che racconta le sue continue metamorfosi, come il wrestling e il mondo drag.



Il debutto su Prime Video rappresenta una tappa importante in una carriera che non smette di sorprendere. Il pubblico può ora ritrovare l'energia, l'ironia e la spontaneità dello spettacolo di Merluzzo comodamente da casa, vivendo o rivivendo i momenti più sorprendenti della sua ultima fatica teatrale.



L'attitudine alla sperimentazione di Merluzzo trova spazio anche in televisione, con la partecipazione alla serie dei The Jackal Pesci Piccoli e a Nord Sud Ovest Est, in uscita a ottobre. Una versatilità che rende Maurizio Merluzzo una delle figure più poliedriche e amate dello spettacolo contemporaneo, capace di unire generazioni diverse all'insegna dell'intrattenimento intelligente.