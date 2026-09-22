Samsung partner tecnologico della mostra Grazie Luchino Visconti al Museo Teatrale alla Scala

Samsung conferma il suo ruolo di partner tecnologico del Museo Teatrale alla Scala in occasione della mostra "Grazie Luchino Visconti", dedicata al rinomato regista milanese nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 22 settembre 2026 al 31 marzo 2027 e proporrà un percorso unico tra materiali d'archivio, fotografie e contenuti multimediali che raccontano la carriera e la visione artistica di Visconti.



Il contributo di Samsung sarà fondamentale per arricchire l'esperienza dei visitatori. Le soluzioni audio e video dell'azienda accompagneranno infatti ogni tappa dell'allestimento, integrandosi in modo discreto ma potente per valorizzare ogni singolo dettaglio della mostra. Questa collaborazione rappresenta un punto di incontro tra l'innovazione tecnologica e il patrimonio culturale italiano, sottolineando come tecnologia e arte possano dialogare per creare nuove modalità di fruizione.



L'obiettivo è offrire un viaggio immersivo tra cultura, teatro e tecnologia, rendendo omaggio a una figura che ha segnato profondamente il panorama artistico internazionale. Grazie all'impiego di dispositivi di ultima generazione, la mostra promette una narrazione coinvolgente e multisensoriale, capace di avvicinare al mondo di Luchino Visconti sia il grande pubblico sia gli appassionati di teatro e cinema.



La sinergia tra Samsung e il Museo Teatrale alla Scala pone l'accento sull'importanza di sostenere i luoghi della cultura attraverso strumenti innovativi, in grado di preservare la memoria e insieme proiettarla verso il futuro.