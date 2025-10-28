Alcantara rivoluziona l’interior auto con la collezione 2025

Il viaggio non è più solo spostamento: diventa esperienza immersiva, personale e trasformativa. È questa la filosofia che ispira la nuova collezione 2025 di Alcantara per interni auto, pensata per trasformare ogni tragitto, breve o lungo, in un momento straordinario di comfort, stile e ispirazione. Tre temi, tre atmosfere d’animo differenti, un unico linguaggio: quello del design che incontra il dinamismo della mobilità contemporanea.

La collezione si rivolge a designer, uffici stile e Costruttori automotive, offrendo soluzioni personalizzate che nascono spesso dalla collaborazione tra il Reparto Stile di Alcantara e i designer degli interni auto. Grazie a un approccio interdisciplinare, il reparto riceve stimoli da settori diversi, dall’arte alla moda, dalla nautica all’elettronica, anticipando tendenze e richieste del mercato. Il risultato sono proposte innovative, frutto di contaminazioni creative tra mondi e linguaggi diversi.

COZYTIQ rappresenta il concetto di comfort urbano e decompressione quotidiana. Pensata per la vita frenetica della città, questa linea trasforma il tragitto casa-lavoro in una parentesi di benessere. Gli interni diventano un’estensione del living contemporaneo: avvolgenti, morbidi, tridimensionali. Le schiume strutturate offrono comfort senza sforzo, mentre le grafiche essenziali e arrotondate evocano calma e ordine visivo. Le tonalità neutre e calde di Alcantara sono illuminate da accenti arancio che infondono energia, e il dettaglio capitonné coniuga eleganza e praticità, creando uno spazio rigenerante.

MESHALIA è dedicata agli amanti della performance e della dinamicità. Ispirata al mondo dello sport di nicchia e delle alte prestazioni, questa linea sfrutta texture alleggerite, traforature e intrecci che suggeriscono velocità, leggerezza e precisione. Alcantara diventa così un’architettura leggera e performante, capace di evocare dinamismo anche a veicolo fermo. I colori neutri e freddi sono vivacizzati da inserti lime, acqua marina, argento e viola, tocchi di energia che richiamano tecnologia e audacia.

LUXETICS trasforma l’abitacolo in un rifugio sofisticato e sensoriale, un’oasi mobile ispirata alla natura più preziosa. Le texture richiamano le venature di pietre e minerali reinterpretate in chiave elegante, mentre la morbidezza di Alcantara crea un comfort intimo e avvolgente. I colori profondi – bordeaux, blu notte, viola intenso – sono impreziositi da accenti dorati e ramati che catturano la luce in modo raffinato, rendendo ogni viaggio speciale e memorabile.

Con la collezione 2025, Alcantara conferma che l’auto non è solo un mezzo, ma un ambiente personale e sensoriale, in dialogo continuo con chi lo vive.