Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio entrano nel team Genesis Italia

Genesis, il brand premium nato a Seul nel 2015, compie un passo decisivo verso il debutto nel mercato italiano annunciando la composizione del team nazionale che guiderà lo sviluppo e il consolidamento del marchio nel nostro Paese. Una fase strategica che accompagna l’arrivo di una gamma 100% elettrica e l’apertura dei primi showroom.

A guidare le operazioni sarà Charles Fuster, nominato Brand Director per Italia e Francia nel settembre 2025, figura chiave per il coordinamento del lancio e della crescita del brand nei due mercati. Attorno a lui prende forma una squadra con competenze consolidate nel settore automotive: Alessio Cacciapuoti, nel ruolo di Marketing & PR Manager, e Stefano Bonfiglio, nominato Sales Operations Manager.

Cacciapuoti avrà il compito di rafforzare il posizionamento del marchio attraverso strategie di marketing e comunicazione, facendo leva su un’esperienza maturata in Mercedes-Benz Italia tra eventi, partnership e retail marketing, oltre a precedenti incarichi in ambito product management e brand communication. Bonfiglio, invece, guiderà le attività commerciali e di vendita sul territorio, portando con sé un solido background sviluppato in Hyundai Italia e in precedenza in BMW Italia, con competenze specifiche nella gestione della rete e nella pianificazione commerciale.

Il progetto italiano di Genesis potrà inoltre contare sul supporto dell’organizzazione di Hyundai Italia, che metterà a disposizione infrastrutture, risorse e know-how per sostenere il lancio del brand premium.

“Siamo lieti di accogliere Stefano e Alessio nel team”, ha dichiarato Charles Fuster. “Le loro competenze rappresentano un’opportunità preziosa per costruire le basi della crescita di Genesis in Italia, un mercato che ha sempre dimostrato grande sensibilità per design e qualità”.

Il debutto commerciale è previsto per la primavera 2026, con l’apertura dei primi showroom a Roma e Padova. In questa fase iniziale sarà possibile consultare i listini e prenotare i primi test-drive, mentre è già in programma lo sviluppo di una rete post-vendita dedicata, elemento fondamentale per garantire un’esperienza cliente coerente con il posizionamento premium del marchio.

La gamma italiana sarà composta da tre modelli elettrici che incarnano la visione del brand. GV60 rappresenta il C-SUV compatto dal carattere sportivo e distintivo, pensato per un pubblico dinamico. Electrified GV70 si posiziona nel segmento D-SUV, offrendo maggiore spazio e una tecnologia sofisticata ma discreta. Al vertice della gamma si colloca Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime eleganza, comfort e prestigio.

Alla base del progetto Genesis c’è una filosofia ben definita, sintetizzata nel concetto “Disruption, Refined”, che combina innovazione e cambiamento con eleganza e misura. Un approccio che si riflette nel linguaggio stilistico “Athletic Elegance”, fatto di linee pulite, proporzioni equilibrate e interni progettati come ambienti armoniosi e tecnologicamente avanzati.

In poco più di un decennio, il marchio ha raggiunto risultati significativi, superando 1,5 milioni di unità vendute e affermandosi tra i principali player del segmento premium globale. L’ingresso in Italia rappresenta ora una tappa cruciale per consolidare la presenza europea e intercettare un pubblico sempre più attento a design, innovazione e mobilità elettrica di alta gamma.