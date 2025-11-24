Connect with us

Alfa Romeo 33 Stradale e Nuova Tonale conquistano il Los Angeles Auto Show 2025

Dal 21 al 30 novembre 2025, Alfa Romeo si prepara a essere tra i protagonisti del Los Angeles Auto Show, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose al mondo, ospitata presso il Los Angeles Convention Center. Il marchio del Biscione porterà in scena due modelli simbolo della sua rinascita stilistica e tecnologica: la 33 Stradale e la Nuova Tonale, quest’ultima per la prima volta esposta sul suolo statunitense.

L’evento californiano, tra i più longevi del panorama internazionale, offre ogni anno una panoramica completa sull’evoluzione della mobilità globale. L’edizione 2025 si preannuncia tra le più ricche di sempre: oltre 30 brand presenti, più di 50 modelli disponibili per test drive e circa 93.000 metri quadrati di area espositiva. Il salone attirerà migliaia di visitatori e oltre 5.000 giornalisti provenienti da più di 50 Paesi, confermandosi come un punto d’incontro per tutto l’ecosistema automotive.

Protagonista assoluta la nuova 33 Stradale, coupé a due posti ispirata alla leggendaria berlinetta degli anni Sessanta, considerata da molti una delle auto più belle di sempre. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi — già tutti venduti — rappresenta una fusione perfetta di prestazioni, design e maestria artigianale italiana. Ogni vettura è costruita a mano con un processo sartoriale che richiama la tradizione dei grandi carrozzieri italiani.

Sotto il cofano della 33 Stradale pulsa un V6 biturbo da 630 cavalli che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h. Un connubio perfetto fra potenza e fruibilità quotidiana. Il design scultoreo e le linee dinamiche traducono in realtà l’audacia creativa di Alfa Romeo, “credere con audacia nelle proprie idee, fino a trasformare un mito del passato in una visione concreta del futuro”.

Il percorso della 33 Stradale negli Stati Uniti è stato scandito da tappe di grande prestigio: dal debutto alla Monterey Car Week e alla celebre manifestazione The Quail, A Motorsports Gathering, fino alla presenza al Petersen Automotive Museum di Los Angeles e all’esposizione durante il 2025 Concours at Wynn Las Vegas, dove ha incantato appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

Accanto alla supercar, al Los Angeles Auto Show farà il suo debutto americano la Nuova Alfa Romeo Tonale, nella versione Sport Speciale in colorazione Rosso Brera. Si tratta dell’evoluzione del primo C-SUV del marchio, ora con uno stile ancora più deciso e sportivo e un motore dedicato al mercato nordamericano: un 2.0 litri Turbo benzina da 268 HP (circa 272 CV) e 401 Nm di coppia.

La Nuova Tonale rappresenta il passo avanti del Biscione nel segmento dei SUV sportivi. Offre un design rinnovato, proporzioni scolpite e un nuovo frontale che esalta il tradizionale trilobo Alfa Romeo grazie a uno scudetto concavo e a una carreggiata più ampia. Gli interni si arricchiscono di combinazioni raffinate in pelle rossa o Alcantara bicolore e una gamma di colori ampliata, che comprende le nuove tinte Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra.

Sul piano tecnologico, la Tonale adotta una strumentazione completamente digitale con doppio display da 12,3’’ e 10,25’’, connettività wireless e aggiornamenti OTA. I sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, la telecamera a 360°, i sedili ventilati e riscaldati e l’impianto audio premium Harman Kardon da 470 W garantiscono comfort e sicurezza ai massimi livelli.

Con la presenza al Los Angeles Auto Show 2025, Alfa Romeo consolida la sua immagine di ambasciatrice del Made in Italy nel mondo dell’automobile, combinando stile, tecnologia e passione. La 33 Stradale incarna l’esclusività e l’essenza artigianale del marchio, mentre la Nuova Tonale conferma l’impegno nell’innovazione e nella sportività quotidiana. Due anime diverse, unite da un unico spirito: quello del Biscione, simbolo eterno di eleganza e prestazioni senza compromessi.

