Alfa Romeo 33 Stradale vince il premio “Design of the Year” in Portogallo

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale conquista il prestigioso premio nazionale portoghese “Carro do Ano: Troféu Volante de Cristal” nella categoria “Design of the Year”, confermando il suo status di icona mondiale di stile, ingegneria ed emozione. Si tratta di un riconoscimento significativo che sottolinea la capacità del marchio italiano di fondere tradizione artigianale e tecnologia d’avanguardia in un connubio perfetto di estetica e performance.

Durante la cerimonia di valutazione, la 33 Stradale è stata presentata alla giuria in una sessione esclusiva in Portogallo, dove i membri hanno potuto osservare da vicino le proporzioni scultoree e la cura dei dettagli che ne fanno una vera opera d’arte su ruote. Dopo la valutazione, il modello è stato esposto al Museo d’Arte Contemporanea Armando Martins (MACAM) di Lisbona, in un contesto artistico che ha evidenziato ulteriormente la natura estetica e concettuale del progetto.

La vettura rappresenta la massima espressione della filosofia di Alfa Romeo: un’auto costruita senza compromessi, che fonde l’eredità storica del brand con una tecnologia all’avanguardia. Ogni linea, volume e soluzione tecnica della 33 Stradale nasce dal desiderio di creare un’auto capace di suscitare emozione, ma anche di proiettare il marchio verso il futuro. Il risultato è un capolavoro di design contemporaneo che rimane profondamente radicato nella purezza stilistica e nella passione meccanica del marchio del Biscione.

L’importanza di questa vittoria in Portogallo è stata ulteriormente ribadita dalla presentazione del video “A Dream in Red”, una produzione nazionale firmata Razão Automóvel e candidata ai 2025 International Motor Film Awards. Il cortometraggio riesce a esprimere con sensibilità l’essenza emotiva della 33 Stradale, attraverso un racconto visivo che ne enfatizza l’eleganza, la potenza e l’anima artigianale.

Con questo nuovo successo, Alfa Romeo consolida la reputazione della 33 Stradale come simbolo moderno di design automobilistico, celebrato non solo per la sua bellezza, ma anche per la capacità di rappresentare una visione autentica dell’eccellenza italiana. In un panorama automobilistico globale sempre più competitivo, la 33 Stradale riafferma il valore del saper fare e dell’innovazione, portando ancora una volta l’emozione del marchio Alfa Romeo sotto i riflettori internazionali.

 

