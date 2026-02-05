Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Published

Alfa Romeo rinnova il proprio legame con lo sport e con i suoi appassionati presentando un’iniziativa speciale in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In qualità di Automotive Premium Partner dell’evento, il marchio offrirà un supporto concreto ai fan che parteciperanno ad alcuni appuntamenti olimpici, rendendo la loro esperienza ancora più confortevole e memorabile.

L’idea nasce da uno dei valori centrali della filosofia Alfa Romeo: il concetto di “caring”. Come spiegato nella comunicazione ufficiale, “prendersi cura dei clienti significa offrire non solo un servizio, ma un’attenzione autentica e personale”. È da questa visione che prende forma il progetto dedicato agli Alfisti, con l’obiettivo di accompagnarli nella loro partecipazione ai Giochi evitando i disagi legati al traffico e alle lunghe distanze tra le sedi olimpiche.

L’iniziativa prenderà il via dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, in programma venerdì 6 febbraio 2026, e proseguirà in occasione di alcuni eventi di Pattinaggio di Velocità. Gli appassionati selezionati – già in possesso di un biglietto per gli eventi – potranno vivere un’esperienza esclusiva che unisce la passione sportiva allo stile del marchio.

Uno degli elementi centrali del progetto sarà l’accoglienza riservata al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, la “casa spirituale” del brand. In questa location simbolica, gli ospiti potranno usufruire di un parcheggio dedicato e accedere alla straordinaria area museale, che custodisce decenni di storia e successi automobilistici. Il Museo di Arese diventerà così il punto d’incontro tra tradizione e modernità, dove la passione per Alfa Romeo si unisce allo spirito olimpico.

Dopo l’accoglienza al museo, i partecipanti saranno accompagnati in modo confortevole verso le sedi di gara e successivamente riportati alla sede di Arese. “Un modo concreto per trasformare un semplice spostamento in un momento di qualità e attenzione”, si legge nella nota ufficiale. Con questa organizzazione curata nei dettagli, Alfa Romeo riafferma la centralità del rapporto personale con i propri clienti e fan, offrendo un servizio che va oltre la semplice mobilità.

Chi desidera prendere parte all’iniziativa o ottenere maggiori informazioni potrà contattare direttamente il Museo Storico di Arese all’indirizzo e-mail dedicato: micoparking@museoalfaromeo.com. L’accesso sarà riservato a un numero selezionato di appassionati, garantendo così un’esperienza esclusiva e personalizzata.

Con questa proposta, Alfa Romeo conferma la propria volontà di creare esperienze di valore e rafforzare la comunità degli Alfisti, offrendo non solo servizi, ma momenti autentici di condivisione e appartenenza. Il marchio, da sempre sinonimo di eleganza, sportività e innovazione, sceglie di essere accanto ai propri fan anche in occasione di uno degli eventi sportivi più attesi del decennio, celebrando così il legame profondo che unisce la passione automobilistica ai valori olimpici di eccellenza, rispetto e unione.

In un contesto dove l’esperienza del pubblico diventa parte integrante dello spettacolo, Alfa Romeo dimostra che la cura dei dettagli e l’attenzione verso i propri clienti restano un tratto distintivo del marchio, anche fuori dai circuiti e dalle strade. Un gesto di “caring” concreto e coerente, che traduce lo spirito Alfa Romeo in azione durante l’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Motori

BYD sceglie Gioia Tauro come nuovo hub logistico per il Centro-Sud Italia

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Motori

Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

Motori

Club Storico Peugeot Citroën Italia: l’heritage che unisce passato e nuove generazioni
Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Motori

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbana

Spettacolo

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Motori

Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: l’Italia di Stellantis protagonista verso il 2026

Società

“Dritto e Rovescio” torna domani sera: sicurezza, Olimpiadi e una storia di dolore
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Nel cuore di Milano, presso il prestigioso Palazzo Serbelloni, Samsung ha inaugurato ufficialmente la Samsung House, un nuovo hub dedicato ad atleti, media e...

2 ore ago

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si colora di emozione e significato grazie alla partecipazione de I...

2 ore ago

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Suzuki rinnova il proprio impegno nel mondo dello sport schierandosi al fianco della Federazione Italiana Rugby per la stagione 2026. Il celebre marchio giapponese...

3 ore ago

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Il 2025 è stato un anno di consolidamento globale per il marchio Omoda, con il modello Omoda 5 che si è affermato come uno...

4 ore ago