Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Alfa Romeo rinnova il proprio legame con lo sport e con i suoi appassionati presentando un’iniziativa speciale in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In qualità di Automotive Premium Partner dell’evento, il marchio offrirà un supporto concreto ai fan che parteciperanno ad alcuni appuntamenti olimpici, rendendo la loro esperienza ancora più confortevole e memorabile.

L’idea nasce da uno dei valori centrali della filosofia Alfa Romeo: il concetto di “caring”. Come spiegato nella comunicazione ufficiale, “prendersi cura dei clienti significa offrire non solo un servizio, ma un’attenzione autentica e personale”. È da questa visione che prende forma il progetto dedicato agli Alfisti, con l’obiettivo di accompagnarli nella loro partecipazione ai Giochi evitando i disagi legati al traffico e alle lunghe distanze tra le sedi olimpiche.

L’iniziativa prenderà il via dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, in programma venerdì 6 febbraio 2026, e proseguirà in occasione di alcuni eventi di Pattinaggio di Velocità. Gli appassionati selezionati – già in possesso di un biglietto per gli eventi – potranno vivere un’esperienza esclusiva che unisce la passione sportiva allo stile del marchio.

Uno degli elementi centrali del progetto sarà l’accoglienza riservata al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, la “casa spirituale” del brand. In questa location simbolica, gli ospiti potranno usufruire di un parcheggio dedicato e accedere alla straordinaria area museale, che custodisce decenni di storia e successi automobilistici. Il Museo di Arese diventerà così il punto d’incontro tra tradizione e modernità, dove la passione per Alfa Romeo si unisce allo spirito olimpico.

Dopo l’accoglienza al museo, i partecipanti saranno accompagnati in modo confortevole verso le sedi di gara e successivamente riportati alla sede di Arese. “Un modo concreto per trasformare un semplice spostamento in un momento di qualità e attenzione”, si legge nella nota ufficiale. Con questa organizzazione curata nei dettagli, Alfa Romeo riafferma la centralità del rapporto personale con i propri clienti e fan, offrendo un servizio che va oltre la semplice mobilità.

Chi desidera prendere parte all’iniziativa o ottenere maggiori informazioni potrà contattare direttamente il Museo Storico di Arese all’indirizzo e-mail dedicato: micoparking@museoalfaromeo.com. L’accesso sarà riservato a un numero selezionato di appassionati, garantendo così un’esperienza esclusiva e personalizzata.

Con questa proposta, Alfa Romeo conferma la propria volontà di creare esperienze di valore e rafforzare la comunità degli Alfisti, offrendo non solo servizi, ma momenti autentici di condivisione e appartenenza. Il marchio, da sempre sinonimo di eleganza, sportività e innovazione, sceglie di essere accanto ai propri fan anche in occasione di uno degli eventi sportivi più attesi del decennio, celebrando così il legame profondo che unisce la passione automobilistica ai valori olimpici di eccellenza, rispetto e unione.

In un contesto dove l’esperienza del pubblico diventa parte integrante dello spettacolo, Alfa Romeo dimostra che la cura dei dettagli e l’attenzione verso i propri clienti restano un tratto distintivo del marchio, anche fuori dai circuiti e dalle strade. Un gesto di “caring” concreto e coerente, che traduce lo spirito Alfa Romeo in azione durante l’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026.