Alfa Romeo e Carabinieri: 75 anni di storia insieme celebrati con un libro speciale

Si celebra al Museo Alfa Romeo di Arese un anniversario storico: 75 anni di collaborazione tra il marchio del Biscione e l'Arma dei Carabinieri vengono raccontati in un nuovo volume, appena presentato, che ripercorre tappe decisive della storia italiana attraverso le Alfa Romeo in servizio.

Il libro, intitolato "Carabinieri e Alfa Romeo - al servizio del Paese", si articola in cinque capitoli che tracciano i momenti chiave della Repubblica Italiana, unendo la storia delle celebri vetture al racconto dell'evoluzione sociale e istituzionale del Paese. Dal secondo dopoguerra con la 1900 M "Matta" all'attuale Giulia Quadrifoglio impiegata nei servizi speciali, le auto Alfa Romeo sono diventate un simbolo indissolubile di presenza dello Stato e di fiducia per i cittadini.

Durante l'evento al Museo sono intervenuti il Gen. C.A. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, e Lorenzo Ardizio, curatore del Museo e coautore dell'opera. In questa occasione è stato anche svelato il logo commemorativo per il 75esimo anniversario: una sintesi iconica che integra il numero 75 con il Biscione e la Fiamma, simboli delle due istituzioni.

Alfa Romeo è parte della memoria collettiva del nostro Paese, così come lo sono i Carabinieri. Due simboli diversi, ma uniti da una storia fatta di passione, disciplina, dedizione e velocità al servizio del bene comune. Dai primi anni del secondo dopoguerra ad oggi, le nostre vetture accompagnano le donne e gli uomini dell'Arma nelle loro missioni quotidiane, diventando vere e proprie icone della cultura automobilistica e istituzionale italiana. Questo volume rende omaggio a una lunga alleanza fatta di fiducia e rispetto reciproco: un tributo a tutti coloro che, nel silenzio delle strade o nei momenti più concitati, hanno guidato un'Alfa Romeo con fierezza e responsabilità, ha dichiarato Santo Ficili.

Il rapporto tra l'Arma dei Carabinieri e Alfa Romeo, come emerge chiaramente anche da questo volume, è cresciuto ben oltre una dimensione commerciale, fino a configurarsi come un autentico cammino comune fondato sulla fiducia reciproca e sul servizio al Paese. Dal 1951, le Alfa Romeo con a bordo i Carabinieri percorrono ogni strada italiana, diventando un segno concreto e immediatamente riconoscibile della presenza dello Stato. Non si tratta soltanto di prestazioni o sicurezza, pur fondamentali, ma anche di identità: vedere una "gazzella" avvicinarsi significa, per il cittadino, sapere di non essere solo. La riconoscibilità di questi mezzi contribuisce in modo significativo alla costruzione della percezione di sicurezza, rafforzando quel rapporto di fiducia che è alla base dell'azione dell'Arma. In questo senso, il valore delle vetture è duplice: operativo, perché garantiscono efficacia e tempestività negli interventi; simbolico, perché incarnano visivamente la vicinanza dello Stato alla collettività, ha sottolineato il Generale Luongo.

L'opera, pubblicata da Giunti e Giorgio Nada Editore con testi di Danilo Moriero e Lorenzo Ardizio e fotografie di Alessandro Barteletti e Paolo Carlini, segue la storia nazionale attraverso cinque capitoli principali. Si parte dalla ricostruzione postbellica con la 1900 M "Matta" del 1951, passando per il boom economico con la raffinata Giulia Super del 1968, fino agli anni di piombo segnati dall'Alfetta blindata e alle sfide della lotta alla criminalità organizzata con modelli come Alfa 90 e Alfa 75. Gli anni più recenti vengono raccontati grazie a una sequenza che include la 156, la 159, la Giulietta, la Giulia, la Tonale e la Stelvio.

Molte delle vetture protagoniste di queste decadi sono oggi esposte nella sezione "Alfa Romeo in Divisa" del Museo di Arese, testimonianza tangibile di una lunga storia fatta di tecnologia, coraggio e dedizione al servizio della collettività. L'epilogo del volume è affidato a un dialogo con il Comandante del Nucleo Radiomobile di Roma, che trasmette l'orgoglio e la professionalità di chi vive quotidianamente questa tradizione.

Il nuovo libro non rappresenta solo una pubblicazione per appassionati di auto d'epoca o storia italiana, ma diventa un vero e proprio racconto corale capace di coinvolgere chiunque voglia comprendere il ruolo fondamentale dell'Arma e di Alfa Romeo nella società di oggi.