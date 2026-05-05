Suzuki Moto guida il Giro d'Italia 2026 con una flotta di oltre 70 moto ufficiali

Suzuki sarà la moto ufficiale del Giro d'Italia 2026 con oltre 70 mezzi che supporteranno sicurezza e logistica nelle più importanti gare ciclistiche nazionali.

Suzuki si conferma protagonista al Giro d'Italia 2026 come moto ufficiale, con una flotta composta da oltre 70 veicoli lungo tutte le tappe delle più rilevanti competizioni ciclistiche nazionali. Il celebre marchio giapponese supporterà gli organizzatori e gli atleti per i prossimi due mesi, dimostrando il suo ruolo strategico nel settore della mobilità sportiva.

L'iniziativa vede le Suzuki V-Strom 800 e V-Strom 1050, insieme alle GSX-S1000GT e GSX-S1000GX, impegnate in prima linea per assicurare affidabilità, comfort e prestazioni elevate su ogni terreno affrontato dalla carovana della Corsa Rosa. Questi mezzi, scelti per la loro robustezza e la capacità di affrontare lunghi percorsi e passi montani, accompagneranno competizioni come il Giro d'Italia, il Giro E, il Giro d'Italia Women e il Giro Next Gen.

In particolare, Suzuki accompagnerà tutte le tappe del Giro d'Italia e del Giro E (dall'8 al 31 maggio), dal via internazionale di Nessebar in Bulgaria fino all'arrivo a Roma. La flotta sarà anche al fianco delle atlete nel Giro d'Italia Women, dal 30 maggio al 7 giugno, durante le 9 impegnative tappe del nord Italia, oltre a sostenere i giovani talenti Under 23 nel Giro Next Gen (dal 14 al 21 giugno).

La presenza Suzuki al Giro rappresenta molto più di una semplice partnership logistica. Il marchio sottolinea il legame tra tecnologia e sicurezza, mettendo a disposizione della complessa macchina organizzativa soluzioni affidabili che garantiscono l'efficienza operativa e una gestione ottimale di ogni situazione. Oltre a migliorare lo svolgimento delle gare, la presenza Suzuki contribuisce a promuovere una mobilità più sostenibile e consapevole, trasformando ogni chilometro percorso in un autentico valore aggiunto per tutti gli appassionati.