Honda inaugura ad Aliağa in Turchia il nuovo stabilimento motociclistico

Honda annuncia l'apertura di un nuovo stabilimento motociclistico ad Aliağa, in Turchia, che rappresenta il 38° sito produttivo globale del Gruppo. La struttura, attiva dal mese di aprile 2026, nasce per rispondere alla crescita del mercato locale e rafforzare la presenza Honda in Europa nel segmento delle due ruote.

Il nuovo plant affiancherà il già esistente sito d'eccellenza di Honda Italia Industriale S.p.A., integrandosi nella rete produttiva europea dell'azienda. La gestione sarà affidata a Honda Türkiye A.S., che prevede la creazione di circa 300 nuovi posti di lavoro, contribuendo in modo concreto allo sviluppo economico dell'area di Aliağa.

L'impianto è stato progettato nel rispetto degli standard globali Honda in materia di qualità, efficienza e flessibilità produttiva. Con questo investimento, Honda consolida la propria strategia di crescita sostenibile e di sviluppo della mobilità in Europa e a livello globale.

L'apertura di questo sito produttivo conferma l'impegno della casa nipponica nel rafforzare la propria presenza industriale europea e nel sostenere la domanda crescente di motocicli sia in Turchia che nella regione circostante. L'iniziativa mira a offrire prodotti conformi agli elevati standard Honda, garantendo tempi di risposta più rapidi alle richieste di mercato e promuovendo lo sviluppo locale.

Il nuovo stabilimento si inserisce così in una visione a lungo termine di espansione e innovazione, segnando un ulteriore passo verso la costruzione di una rete produttiva globale sempre più sostenibile e competitiva.