Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Published

Alfa Romeo rende omaggio alla propria storia sportiva con due creazioni in edizione limitata che incarnano il DNA più autentico del marchio: Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione. Queste versioni speciali, prodotte nello stabilimento di Cassino in soli 63 esemplari, rappresentano un tributo al leggendario simbolo del quadrifoglio che nel 1963, con la Giulia Ti Super, lasciò le piste per distinguere le vetture stradali più performanti dell’azienda.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione vogliono celebrare quella data storica, 1963, e al tempo stesso riaffermare la lunga tradizione del marchio nel coniugare estetica e tecnica. Ogni esemplare è certificato come Instant Classic, un riconoscimento che riflette la purezza dei valori Alfa Romeo: Italia, Sportività e Rosso.

Due colori esclusivi caratterizzano l’esordio di questa serie speciale: “Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”, tonalità ispirate al celebre “Rosso Villa d’Este” della 33 Stradale. Si tratta di due interpretazioni diverse dello stesso rosso simbolico, che cambiano a seconda della luce. La Giulia esprime una sfumatura più scura, intensa, quasi nera, per sottolineare la sua anima sportiva pura. La Stelvio, invece, adotta una tonalità più aperta e brillante, pensata per esaltare la dualità del suo carattere da SUV sportivo ma versatile.

All’interno, l’atmosfera è raffinata e curata nei minimi dettagli. La plancia rivestita in pelle con cuciture rosse crea un ambiente elegante e coinvolgente. I sedili in pelle e Alcantara riportano la numerazione ricamata che identifica ogni singolo esemplare, da “1 di 63 Collezione” fino all’ultimo. Dettagli distintivi come i sedili Sparco con guscio in carbonio, i pannelli porta e il bracciolo centrale in pelle, contribuiscono a creare un abitacolo esclusivo, capace di unire sportività e comfort.

Sotto il cofano, ruggisce il celebre motore 2.9 V6 da 520 cavalli, cuore pulsante di entrambe le vetture, capace di offrire una connessione diretta tra uomo e macchina, in perfetta tradizione Alfa Romeo. Il sound del propulsore è reso ancora più caratteristico dallo scarico Akrapovič, che conferisce una tonalità unica e riconoscibile.

Anche i dettagli estetici sono un omaggio all’anima racing del marchio: la fibra di carbonio riveste lo scudetto anteriore, le calotte degli specchietti e alcune finiture interne come il tunnel centrale e la plancia. Il tetto in carbonio a vista aggiunge un tocco di aggressività e leggerezza al design complessivo, mentre l’impianto frenante carboceramico, con pinze anodizzate brunite e la firma Alfa Romeo in rosso, completa l’immagine di potenza controllata e raffinatezza tecnica.

Solo 63 esemplari per il mondo: un numero che non è casuale ma rievoca quel 1963 che segnò l’inizio del quadrifoglio sulle vetture di produzione. Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione saranno commercializzate in Europa, Regno Unito, Medio Oriente, Africa, Cina e Giappone.

In this article:, , , , ,
