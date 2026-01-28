Alfa Romeo celebra l’emozione delle origini a Retromobile 2026

Apre oggi a Parigi la 50ª edizione di Retromobile, il salone internazionale dedicato alle auto d’epoca che da mezzo secolo valorizza la storia e l’eccellenza del motorismo mondiale. In questa cornice di prestigio, Alfa Romeo accende i riflettori su oltre un secolo di passione automobilistica, design e innovazione, regalando ai visitatori un viaggio attraverso la sua eredità più autentica.

Lo stand del Biscione è concepito come un percorso sensoriale, in cui vetture leggendarie e modelli contemporanei raccontano l’evoluzione di un marchio capace di unire tecnologia e emozione. A rappresentare le varie epoche del brand, tre gioielli del passato: la 1600 Spider “Duetto” (1966), la 750 Competizione (1955) e la 33/2 Periscopica (1967). A completare questo racconto visivo di stile e dinamismo, la presenza della nuova Alfa Romeo Tonale, simbolo del legame indissolubile tra tradizione e modernità.

La 1600 Spider “Duetto” compie sessant’anni e viene omaggiata come una delle icone più amate del marchio. Progettata da Pininfarina, divenne celebre per le sue linee morbide e per il fascino tutto italiano. Il suo successo negli Stati Uniti fu consacrato dal film “The Graduate” (Il Laureato), in cui Dustin Hoffman la guida sotto il sole californiano. L’esemplare esposto a Parigi proviene dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

Accanto a lei, la 750 Competizione, prototipo del 1955 costruito in soli due esemplari. Equipaggiata con un motore da 1488 cc e un telaio firmato Abarth, rappresenta un raro esperimento di ingegneria sportiva. La carrozzeria disegnata da Boano le conferisce una personalità unica, lontana dagli stilemi tradizionali dell’epoca. Anche questa vettura arriva dal Museo di Arese, testimoniando la cura e la passione con cui la Casa custodisce il proprio patrimonio.

L’anima più agonistica è invece incarnata dalla 33/2 Periscopica, la progenitrice della leggendaria famiglia “33”. Sviluppata da Autodelta e caratterizzata dalla presa d’aria sul tetto che le valse il soprannome di *Periscopica*, debuttò nel 1967 vincendo subito la sua prima gara. Monta un motore V8 da 2 litri, simbolo della vocazione sportiva e tecnologica del marchio. L’esemplare presentato a Retromobile appartiene alla Scuderia del Portello.

A rappresentare il presente e il futuro del design Alfa Romeo c’è la Nuova Tonale, esposta nella versione Sport Speciale nel colore Rosso Brera. È un C-SUV che rinnova la sportività del brand con un look affilato, interni in Alcantara e un equilibrio dinamico da vera Alfa. Tra gli elementi distintivi: cerchi in lega diamantati da 20”, pinze Brembo nere, nuova ambient light, doppio display digitale e i più recenti sistemi di guida assistita di livello 2. Le motorizzazioni spaziano dal Diesel 1.6 da 130 CV alle versioni ibride da 175 e 270 CV, quest’ultima plug-in a trazione integrale Q4.

Il fil rouge che unisce tutte queste auto è l’autentico piacere di guida, un principio che guida da sempre la filosofia del marchio. Ogni modello, dal Duetto alla Tonale, è una tappa di un percorso che intreccia estetica, tecnica e passione italiana.

Oltre all’esposizione, i visitatori possono scoprire il programma Alfa Romeo Classiche, l’iniziativa del dipartimento Stellantis Heritage dedicata a certificare e valorizzare le vetture storiche del marchio. Attraverso servizi come il Certificato di Origine, la Certificazione di Autenticità e gli interventi di restauro, il programma mira a preservare la memoria industriale e stilistica di Alfa Romeo.

Particolarmente significativo è il progetto Reloaded By Creators, che offre modelli storici restaurati e certificati direttamente dalla Casa Madre. Tra questi spicca la 4C – Collezione GT “Nicola Larini”, una serie limitata di tre esemplari che celebra il campione del DTM 1993, impreziosita da finiture personalizzate e firma del pilota.

Con la sua presenza a Retromobile 2026, Alfa Romeo riafferma la sua identità di marchio emozionale, dove storia e innovazione si fondono in una narrazione coerente e potente. Dal rombo dei motori da competizione alla sensualità delle sue forme, ogni Alfa racconta una passione che resiste al tempo e continua a ispirare il futuro dell’automobile italiana.