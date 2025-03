Alfa Romeo: debutta su Junior l’innovativa tecnologia Q4

Con la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, il marchio del Biscione continua il suo percorso di innovazione, offrendo una vettura che combina l’iconica dinamica di guida Alfa Romeo con un sistema di trazione integrale all’avanguardia. Questo modello completa la gamma Junior, disponibile da oggi in 38 Paesi, e conferma il successo della vettura con oltre 27.000 ordini globali, di cui il 19% in versione BEV.

Al centro del progetto c’è l’equilibrio tra prestazioni ed efficienza. La Junior Ibrida Q4 è dotata di un motore turbo da 1,2 litri affiancato da due motori elettrici, per una potenza combinata di 145 CV. Il sistema ibrido da 48V garantisce una guida fluida ed efficiente, mentre la tecnologia Power Looping assicura la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria, un plus fondamentale per chi cerca sicurezza e affidabilità in qualsiasi condizione di guida.

Dal punto di vista del piacere di guida, questa è la prima vettura su questa piattaforma a essere equipaggiata con sospensioni posteriori MultiLink, una soluzione tecnica che migliora sensibilmente comfort e stabilità. Il risultato è un comportamento su strada all’altezza del DNA sportivo Alfa Romeo, senza sacrificare la comodità nei lunghi viaggi.

Esteticamente, la Junior Ibrida Q4 si distingue per il suo iconico scudetto “Leggenda”, che richiama la tradizione del marchio, e per un design elegante e muscoloso, enfatizzato dai cerchi da 18 pollici e dai fari Full LED. Gli interni riflettono lo stesso approccio premium: i sedili Spiga offrono comfort e sportività, mentre il sistema infotainment da 10.25 pollici con navigazione e l’impianto audio a 6 altoparlanti assicurano un’esperienza a bordo all’insegna della tecnologia e dell’intrattenimento.

Sul fronte della sicurezza e della praticità, la Junior Ibrida Q4 offre di serie la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180° e il portellone elettrico hands free, elementi che elevano ulteriormente il livello di versatilità della vettura.

Con questa versione ibrida, Alfa Romeo completa l’offerta della Junior, rendendola la proposta più completa nel segmento, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità.