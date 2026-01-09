Connect with us

ALFA ROMEO È MAIN SPONSOR DI "M2O MORNING CLUB"

Alfa Romeo diventa main sponsor del “M2O Morning Club”

Alfa Romeo conferma la propria capacità di interpretare i cambiamenti sociali e culturali diventando main sponsor di “M2O Morning Club”, il nuovo format ideato da Radio M2O e dedicato al fenomeno del soft clubbing mattutino. Gli appuntamenti, in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano, rappresentano una delle novità più interessanti del 2026 nel panorama degli eventi urbani.

“M2O Morning Club” si inserisce all’interno del progetto “Fuori Massena”, che vede le tre emittenti del Gruppo GEDI – Radio Deejay, Radio Capital e Radio M2O – uscire simbolicamente dagli studi di via Massena per incontrare il pubblico dal vivo. L’obiettivo è quello di trasformare la radio in un’esperienza fisica e condivisa, traghettandola in una nuova dimensione partecipativa.

Il nuovo format propone una visione alternativa alla nightlife tradizionale: eventi domenicali dalle 10.00 alle 15.00 pensati per un pubblico giovane, composto da Gen Z attenta al benessere mentale e alla qualità della vita, ma anche da Millennials che non rinunciano alla musica dance scegliendo contesti più equilibrati e diurni. Ogni incontro è dedicato a un genere musicale differente, curato dai Dj’s Host, accompagnato da esperienze immersive che comprendono un “beauty corner”, i “tarocchi musicali” e spazi di ristoro con food corner tematici.

All’interno di questo scenario Alfa Romeo assume un ruolo da protagonista, portando una visione di mobilità coerente con i nuovi stili di vita urbani. La Casa del Biscione è presente con la Junior Ibrida Edizione Milano Cortina 2026, un modello che coniuga eleganza e sostenibilità, pensato per rappresentare una mobilità cittadina dinamica e rispettosa del tempo e dell’ambiente.

La vettura in esposizione si distingue per finiture esclusive, dettagli estetici dedicati e tecnologie di ultima generazione. Tra queste figurano sistemi avanzati di assistenza alla guida, un infotainment connesso e soluzioni orientate al comfort. Una combinazione che racchiude l’autentico DNA Alfa Romeo, in equilibrio tra sportività, innovazione e passione per il design.

L’Edizione Milano Cortina 2026 è inoltre un tributo ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di cui il marchio è Automotive Premium Partner, unendo la tradizione sportiva italiana al futuro della mobilità intelligente.

Con “M2O Morning Club”, Alfa Romeo interpreta in chiave contemporanea il concetto di esperienza automobilistica: non più solo performance su strada, ma un modo di vivere lo spazio urbano, l’energia e la socialità. È un messaggio di positività e rinnovamento, perfettamente in linea con lo spirito del format e con il linguaggio delle nuove generazioni.

Torino, 21 gennaio 2026.

