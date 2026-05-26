MV Killa torna con il singolo Tutto o Niente: la maturità del rapper tra emozioni e consapevolezza

MV Killa, voce distintiva della scena urban italiana, torna con un nuovo singolo carico di significato: Tutto o Niente, disponibile ovunque da venerdì 29 maggio.

Dopo aver raccontato le complessità della sua città e della realtà in cui è cresciuto con il progetto N.A.P.L., l'artista napoletano si cimenta ora in un brano che mette al centro una riflessione intima e universale. Attraverso barre intime e dirette, il rapper riflette sul significato autentico della realizzazione personale, contrapponendo il valore materiale a quello emotivo. Questa nuova traccia, prodotta da Starchild, si presenta come un viaggio di consapevolezza e maturità dove MV Killa si interroga su ciò che davvero conta nella vita.

Il vero traguardo, secondo il rapper, non consiste in ciò che si possiede materialmente, ma in ciò che si riesce a custodire attraverso i legami più autentici. Senza queste connessioni, anche i maggiori successi rischiano di perdere valore, una consapevolezza che emerge potente dal testo del brano.

La produzione firmata da Starchild accompagna le parole con un sound ampio e incisivo, regalando una nuova sfaccettatura della musica di MV Killa. Nonostante l'evoluzione stilistica, l'artista non perde la forza e l'attitudine che lo hanno sempre caratterizzato, confermando così la sua abilità di trasformarsi senza mai rinunciare alla propria identità.

MV Killa, membro del collettivo SLF e protagonista di numerose collaborazioni di rilievo insieme a Guè, Geolier e Madman, continua a farsi notare nella scena nazionale per il suo flow, lo stile personale e per una carriera in continua crescita. Tutto o Niente si propone come un inno alla consapevolezza e alla maturità, segnando una nuova tappa nel percorso dell'artista napoletano.