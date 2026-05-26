Alfa Romeo 33 Stradale: Menzione d'Onore al XXIX Compasso d'Oro ADI

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha ottenuto la prestigiosa Menzione d'Onore nella categoria Design per la mobilità al XXIX Premio Compasso d'Oro ADI, distinguendosi come una delle più affascinanti supercar del panorama automobilistico internazionale. Questo riconoscimento, tra i più autorevoli nel campo del design industriale, è stato conferito durante la cerimonia tenutasi presso l'ADI Design Museum di Milano.



Prodotta in una serie limitata di appena 33 esemplari, la 33 Stradale rappresenta una perfetta combinazione tra arte e ingegneria, incarnando uno stile senza tempo e una bellezza scultorea. L'auto nasce come celebrazione della leggendaria 33 Stradale del 1967 firmata da Franco Scaglione, reinterpretandone i tratti iconici con tecnologie e materiali contemporanei. Gli esterni, sintesi della cosiddetta "bellezza necessaria", sono caratterizzati da proporzioni equilibrate e superfici modellate con cura, mentre gli interni minimalisti sono pensati per esaltare l'esperienza di guida.



La 33 Stradale è anche il simbolo del nuovo centro di eccellenza automotive BOTTEGAFUORISERIE, precisamente della sezione BOTTEGA, che si dedica allo sviluppo di modelli in edizione limitata. La produzione di ogni esemplare avviene grazie a un processo artigianale unico, improntato sulla massima qualità e sull'attenzione maniacale al dettaglio, frutto anche della collaborazione con la storica Carrozzeria Touring Superleggera.



L'auto si propone come sintesi di tradizione e innovazione, rappresentando il manifesto di ciò che BOTTEGAFUORISERIE rende possibile: una vettura unica, progettata su misura attraverso un dialogo diretto con il cliente, in cui design, performance ed emozione raggiungono la loro massima espressione.



Non è la prima volta che Alfa Romeo si distingue al Compasso d'Oro ADI. Nel 2018 la Giulia fu premiata come esempio del valore progettuale e del rilancio del marchio, nel 2004 venne favorita la Brera con la motivazione "una delle automobili più belle e affascinanti che siano state mai realizzate", mentre nel 2014 la Giulietta ottenne la Menzione d'Onore.



Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro ADI è oggi considerato il più antico e autorevole riconoscimento mondiale di design, con un'approfondita selezione da parte dell'Osservatorio permanente del Design dell'ADI. Tutti i prodotti premiati, inclusa adesso la nuova 33 Stradale, sono custoditi nella Collezione Storica del Premio Compasso d'Oro ADI esposta al museo di Milano e dichiarata patrimonio nazionale di eccezionale interesse artistico e storico.