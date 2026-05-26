RIZZO inaugura una nuova era con il singolo Ora d'aria tra malinconia e baile funk

RIZZO torna il 29 maggio con Ora d'aria, un singolo che fonde orchestra e baile funk per raccontare connessione e vulnerabilità. Scopri la sua evoluzione.

RIZZO torna sulla scena musicale con un nuovo singolo, Ora d'aria, disponibile dal 29 maggio su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy. Dopo un periodo di trasformazione personale e artistica, l'artista inaugura una nuova fase della sua carriera, proponendo un sound personale, riconoscibile e sospeso tra spazi poco esplorati dai talenti della sua generazione.

Prodotta da Mr. Monkey e Joe Viegas, Ora d'aria nasce dall'incontro tra l'eleganza malinconica di un'orchestra e l'energia istintiva del baile funk. Il brano è caratterizzato da violini eterei e batterie ipnotiche che si intrecciano in una narrazione profonda sulla connessione, la dipendenza emotiva e il bisogno di respiro attraverso l'altro.La canzone vive di contrasti, muovendosi tra caos e intimità, desiderio e vulnerabilità.

Le immagini evocate dal testo, come orbita, ossigeno e respiro, raccontano un legame che fa sentire vivi e smarriti allo stesso tempo. Con il ritmo di una notte rumorosa e il cuore di una confessione sussurrata, Ora d'aria trasforma due universi incompatibili in qualcosa di ipnotico, emotivo e profondamente umano.

Rizzo, nome d'arte di Alessandra Rizzo, classe 2002 di Campobasso, continua a distinguersi tra le voci femminili del panorama urban italiano. La sua storia musicale inizia grazie alla madre pianista e alla passione per la danza. A dieci anni frequenta un'accademia per perfezionare le proprie doti vocali e poi si fa notare grazie ai primi singoli pubblicati da indipendente. L'ingresso nelle etichette major arriva nel 2021 con Hateful Music e Sony Music Italy, permettendole di collaborare con alcuni tra i nomi più conosciuti della scena rap italiana, tra cui Mecna, Mostro, Medy, Emis Killa, Roshelle, Juli, Greg Willen, Mr. Monkey, OkGiorgio, Bcroma e Alessandro Gemelli.

Tra le sue pubblicazioni più rilevanti si ricordano i singoli Dove ti han portato???, Spariamo insieme, CASSA FORTE, Fuoritempo ;( e Bonjour Adieu. Il suo primo EP, Mi hai visto piangere in un club, uscito a luglio 2024, ha consolidato il suo percorso artistico, dimostrando grande versatilità. Rizzo ha ottenuto anche il riconoscimento di Artista del mese da MTV nel novembre 2022.

Nel 2025 presta la voce nelle parti femminili di ERAVAMO NOI per Mecna e firma collaborazioni come Vuoi Solo Farmi Piangere con Medy. Il 2026 segna una svolta grazie a Ora d'aria, singolo in cui l'artista esplora nuove dimensioni sonore e narrative. Con questa uscita, RIZZO conferma la sua crescita come cantautrice capace di rendere intimi anche i contrasti più intensi, portando al pubblico una traccia ipnotica, sincera e dal grande impatto emotivo.