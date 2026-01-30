Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Alfa Romeo e Maserati unite sotto il segno di BOTTEGAFUORISERIE a Ultimate Supercar Garage

Published

BOTTEGAFUORISERIE debutta in grande stile a Ultimate Supercar Garage, l’evento che accende i riflettori sulle più esclusive vetture del mondo presso il Paris Expo Porte de Versailles, in concomitanza con la 50ª edizione di Rétromobile. Per la prima volta, Alfa Romeo e Maserati condividono lo stesso spazio espositivo, presentando quattro modelli unici che incarnano la creatività, l’artigianalità e la potenza del nuovo progetto nato all’interno del gruppo Stellantis.

Protagoniste dello stand BOTTEGAFUORISERIE sono infatti Alfa Romeo Nuova 33 Stradale, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Maserati MCXtrema e Maserati GT2 Stradale. Quattro autentiche opere d’arte in movimento, simbolo di un approccio che fonde design, tecnologia e una cura maniacale per la personalizzazione. Ognuna di esse racconta un capitolo della nuova visione condivisa tra i due marchi italiani, dove performance e bellezza si fondono nel nome dell’eccellenza.

BOTTEGAFUORISERIE rappresenta l’anima più creativa e sartoriale delle due case automobilistiche. Il progetto si articola in quattro dimensioni: “Bottega”, dove nascono i modelli one-off e few-off; “Fuoriserie”, dedicata alla personalizzazione esclusiva; “Corse”, che attinge al know-how racing per innovare le supersportive; e “La Storia”, che tutela e valorizza l’heritage dei marchi italiani.

A Parigi, la scena è dominata dalla Nuova Alfa Romeo 33 Stradale, reinterpretazione moderna di un’icona degli anni Sessanta. L’esemplare esposto sfoggia una livrea verde ispirata a storici modelli come GTA, GTAm e 33 Bertone Carabo. Realizzata in soli 33 esemplari, tutti già venduti, unisce un design scultoreo e un motore V6 biturbo da 630 CV che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e raggiungere i 333 km/h. Ogni vettura è un esemplare unico, costruito artigianalmente con standard di altissimo livello.

Accanto a lei, si distingue la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, nata sotto l’universo BOTTEGAFUORISERIE per celebrare la partnership tra Alfa Romeo e il team Luna Rossa impegnato nella 38ª America’s Cup. Solo dieci esemplari per il mondo, tutti già assegnati. Si tratta della versione più efficiente aerodinamicamente della Giulia Quadrifoglio, con un kit in carbonio sviluppato per generare fino a cinque volte più carico rispetto al modello standard. La sua vernice cangiante richiama le sfumature dello scafo di Luna Rossa e i loghi rossi esprimono pura passione agonistica. All’interno materiali derivati dalle vele autentiche e sedili Sparco dal design ispirato ai dispositivi di sicurezza nautici creano un’atmosfera inconfondibile.

Maserati MCXtrema, invece, incarna la massima espressione del DNA del Tridente. Pensata esclusivamente per la pista, è spinta da un motore V6 Nettuno biturbo da 740 CV. L’esemplare in mostra presenta una livrea bicolore blu matte e bianca, sviluppata insieme al cliente attraverso il programma MCXlusiva, e rende omaggio alla leggendaria MC12 con il numero 77 del collezionista sulle portiere. Gli interni blu scuro e dotazioni come telemetria e sedile passeggero opzionale completano l’esperienza di guida estrema.

Chiude la rassegna la Maserati GT2 Stradale, versione omologata per l’uso su strada della GT2 da competizione. Con 640 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, è la Maserati termica più potente guidabile su strada. Il peso ridotto di 60 kg rispetto alla MC20 e la raffinata aerodinamica la rendono perfetta per chi cerca prestazioni senza compromessi. Il modello offre numerose opzioni di personalizzazione e pacchetti dedicati alle performance o all’estetica, testimoniando ancora una volta l’importanza del programma Fuoriserie all’interno del marchio.

BOTTEGAFUORISERIE si propone come laboratorio di creatività automobilistica, dove tradizione e innovazione convivono armoniosamente. L’obiettivo è trasformare le auto in esperienze, fondendo la maestria artigianale italiana con le più avanzate tecnologie del settore. In questo equilibrio tra passato e futuro, Alfa Romeo e Maserati tracciano insieme la propria visione della guida emozionale e del lusso personalizzato.

Il debutto di BOTTEGAFUORISERIE a Parigi segna dunque una pietra miliare nella cooperazione tra due icone dell’automobilismo italiano. Un passo decisivo verso un futuro in cui l’emozione della guida si coniuga con l’arte della personalizzazione.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Motori

BMW M rivoluziona l’esperienza digitale a bordo: arrivano le nuove app esclusive per i clienti M

Spettacolo

Milano: la storia della città attraverso venti canzoni iconiche su Apple Music

Spettacolo

“Ghost” torna al cinema in 4K per San Valentino: un solo giorno per rivivere un amore eterno

Giochi

Megaevoluzione – Ascesa Eroica: arriva la nuova espansione del GCC Pokémon

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

KTM 890 SMT 2026: la sport-tourer READY TO RACE
BRUNORI SAS

Spettacolo

Brunori Sas: “TuttoBrunori” conquista i teatri italiani e raddoppia le date

Spettacolo

Kid Gamma torna con “Meridione Paradiso”: il viaggio emotivo di una generazione che non si arrende

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

MOBRICI torna con “SUPERNOVA”

Tecnologia

Gaia Gozzi e OPPO Reno15 Series: un viaggio tra arte, luce e tecnologia

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Alfa Romeo e Maserati unite sotto il segno di BOTTEGAFUORISERIE a Ultimate Supercar Garage

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Spettacolo

Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BMW M rivoluziona l’esperienza digitale a bordo: arrivano le nuove app esclusive per i clienti M

BMW M porta la digital experience dei propri clienti a un livello superiore, trasformando l’abitacolo in un vero ecosistema interattivo. Con il lancio delle...

3 ore ago

Motori

KTM 890 SMT 2026: la sport-tourer READY TO RACE

La KTM 890 SMT 2026 non nasce per piacere a tutti, ma per conquistare chi vive la moto come un’estensione del proprio istinto. È...

6 ore ago

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Genesis, primo brand automobilistico di fascia alta nato in Corea del Sud, annuncia il debutto nel mercato italiano. Fondata a Seul nel 2015, Genesis si...

7 ore ago

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Hyundai ha rafforzato la propria leadership nel mondo della mobilità elettrica con IONIQ 9, il grande SUV a sette posti che in pochi mesi...

7 ore ago