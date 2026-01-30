Alfa Romeo e Maserati unite sotto il segno di BOTTEGAFUORISERIE a Ultimate Supercar Garage

BOTTEGAFUORISERIE debutta in grande stile a Ultimate Supercar Garage, l’evento che accende i riflettori sulle più esclusive vetture del mondo presso il Paris Expo Porte de Versailles, in concomitanza con la 50ª edizione di Rétromobile. Per la prima volta, Alfa Romeo e Maserati condividono lo stesso spazio espositivo, presentando quattro modelli unici che incarnano la creatività, l’artigianalità e la potenza del nuovo progetto nato all’interno del gruppo Stellantis.

Protagoniste dello stand BOTTEGAFUORISERIE sono infatti Alfa Romeo Nuova 33 Stradale, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Maserati MCXtrema e Maserati GT2 Stradale. Quattro autentiche opere d’arte in movimento, simbolo di un approccio che fonde design, tecnologia e una cura maniacale per la personalizzazione. Ognuna di esse racconta un capitolo della nuova visione condivisa tra i due marchi italiani, dove performance e bellezza si fondono nel nome dell’eccellenza.

BOTTEGAFUORISERIE rappresenta l’anima più creativa e sartoriale delle due case automobilistiche. Il progetto si articola in quattro dimensioni: “Bottega”, dove nascono i modelli one-off e few-off; “Fuoriserie”, dedicata alla personalizzazione esclusiva; “Corse”, che attinge al know-how racing per innovare le supersportive; e “La Storia”, che tutela e valorizza l’heritage dei marchi italiani.

A Parigi, la scena è dominata dalla Nuova Alfa Romeo 33 Stradale, reinterpretazione moderna di un’icona degli anni Sessanta. L’esemplare esposto sfoggia una livrea verde ispirata a storici modelli come GTA, GTAm e 33 Bertone Carabo. Realizzata in soli 33 esemplari, tutti già venduti, unisce un design scultoreo e un motore V6 biturbo da 630 CV che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e raggiungere i 333 km/h. Ogni vettura è un esemplare unico, costruito artigianalmente con standard di altissimo livello.

Accanto a lei, si distingue la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, nata sotto l’universo BOTTEGAFUORISERIE per celebrare la partnership tra Alfa Romeo e il team Luna Rossa impegnato nella 38ª America’s Cup. Solo dieci esemplari per il mondo, tutti già assegnati. Si tratta della versione più efficiente aerodinamicamente della Giulia Quadrifoglio, con un kit in carbonio sviluppato per generare fino a cinque volte più carico rispetto al modello standard. La sua vernice cangiante richiama le sfumature dello scafo di Luna Rossa e i loghi rossi esprimono pura passione agonistica. All’interno materiali derivati dalle vele autentiche e sedili Sparco dal design ispirato ai dispositivi di sicurezza nautici creano un’atmosfera inconfondibile.

Maserati MCXtrema, invece, incarna la massima espressione del DNA del Tridente. Pensata esclusivamente per la pista, è spinta da un motore V6 Nettuno biturbo da 740 CV. L’esemplare in mostra presenta una livrea bicolore blu matte e bianca, sviluppata insieme al cliente attraverso il programma MCXlusiva, e rende omaggio alla leggendaria MC12 con il numero 77 del collezionista sulle portiere. Gli interni blu scuro e dotazioni come telemetria e sedile passeggero opzionale completano l’esperienza di guida estrema.

Chiude la rassegna la Maserati GT2 Stradale, versione omologata per l’uso su strada della GT2 da competizione. Con 640 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, è la Maserati termica più potente guidabile su strada. Il peso ridotto di 60 kg rispetto alla MC20 e la raffinata aerodinamica la rendono perfetta per chi cerca prestazioni senza compromessi. Il modello offre numerose opzioni di personalizzazione e pacchetti dedicati alle performance o all’estetica, testimoniando ancora una volta l’importanza del programma Fuoriserie all’interno del marchio.

BOTTEGAFUORISERIE si propone come laboratorio di creatività automobilistica, dove tradizione e innovazione convivono armoniosamente. L’obiettivo è trasformare le auto in esperienze, fondendo la maestria artigianale italiana con le più avanzate tecnologie del settore. In questo equilibrio tra passato e futuro, Alfa Romeo e Maserati tracciano insieme la propria visione della guida emozionale e del lusso personalizzato.

Il debutto di BOTTEGAFUORISERIE a Parigi segna dunque una pietra miliare nella cooperazione tra due icone dell’automobilismo italiano. Un passo decisivo verso un futuro in cui l’emozione della guida si coniuga con l’arte della personalizzazione.