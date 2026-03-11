Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Alfa Romeo festeggia 75 anni di trazione integrale con la tecnologia Q4

Published

Settantacinque anni di evoluzione tecnologica e passione sportiva condensati in un concetto che incarna l’anima del marchio: trazione, controllo e piacere di guida. Alfa Romeo celebra i 75 anni della trazione integrale riaffermando la propria vocazione alla sportività attraverso i modelli della gamma Q4, che uniscono tradizione meccanica e nuove soluzioni elettrificate, in un perfetto equilibrio tra innovazione e DNA storico.

Dalla 1900M “Matta” del 1951 ai modelli attuali, la trazione integrale per Alfa Romeo è sempre stata sinonimo di progresso tecnico e di dinamica raffinata. La prima applicazione fu quella della 1900M, destinata all’off-road e simbolo di robustezza. Negli anni Ottanta la casa del Biscione riportò la trazione 4×4 al centro della scena con l’Alfa 33 4×4, proseguendo poi con la 33 Permanent 4 e le versioni Q4 delle 155 e 164, protagoniste nel motorsport con i titoli nel Campionato Italiano Superturismo del 1992 e nel DTM del 1993. Da allora, la sigla Q4 ha accompagnato tutte le evoluzioni della trazione integrale Alfa Romeo.

Oggi, la tecnologia Q4 si declina su tutta la gamma, in base ai segmenti e ai mercati: Junior Ibrida Q4, Tonale Ibrida Plug-in Q4, Giulia e Stelvio Q4. Due le architetture principali: una elettrica per i modelli ibridi e una meccanica per quelli a combustione tradizionale. Entrambe sviluppate con un obiettivo comune: garantire la migliore motricità senza compromettere la sportività e la precisione di guida.

Nel 2025 le versioni Q4 hanno rappresentato il 26% delle Alfa Romeo vendute nel mondo, confermando il valore strategico della trazione integrale per il marchio. Stelvio ha raggiunto il 90% delle vendite con tecnologia Q4, Giulia il 52%, Tonale il 28% e la nuova Junior il 6%, nonostante il recente debutto sul mercato.

Sulla Junior Ibrida Q4, la trazione integrale è affidata a un sistema elettrificato con Power Looping Technology, che permette di mantenere la motricità posteriore anche con batteria scarica. Il propulsore 1.2 turbo da 136 CV lavora con due motori elettrici da 21 kW per una potenza combinata di 145 CV. Nonostante l’assenza di collegamento meccanico tra i due assi, la distribuzione della coppia è immediata, migliorando agilità e stabilità. Il selettore DNA adegua la risposta del sistema secondo le modalità “Dynamic”, “Natural”, “Advanced Efficiency” e “Q4”, garantendo efficienza e sicurezza in ogni condizione. Con emissioni inferiori a 120 g/km di CO₂, la Junior Ibrida Q4 si posiziona tra le più efficienti del segmento.

La Tonale Ibrida Plug-In Q4 è invece espressione dell’equilibrio tra performance e tecnologia: 270 CV complessivi, motore turbo benzina da 1.3 litri e propulsore elettrico posteriore da 94 kW. L’architettura a doppio asse non collegato meccanicamente assicura una trazione integrale fluida e immediata. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi e raggiunge i 195 km/h in modalità ibrida. Anche qui il selettore DNA regola le modalità di guida “Advanced Efficiency”, “Natural” e “Dynamic”, consentendo di sfruttare al meglio la potenza o l’efficienza secondo il contesto.

Le Giulia e Stelvio Q4 incarnano la tradizione meccanica pura di Alfa Romeo. Il loro sistema adotta una scatola di rinvio attiva (Active Transfer Case – ATC) con frizione di nuova generazione e un peso complessivo di soli 60 kg. In condizioni normali le vetture privilegiano la trazione posteriore, ma quando necessario la coppia viene trasferita istantaneamente all’asse anteriore, offrendo il massimo controllo e stabilità. Questo equilibrio si sposa perfettamente con il motore 2.2 turbo diesel da 210 CV e con le prestazioni estreme della Stelvio Quadrifoglio, dotata del V6 biturbo da 520 CV.

Il cuore del sistema Q4 gestisce la motricità in tempo reale monitorando numerosi parametri dinamici – velocità delle ruote, accelerazioni, sterzo, posizione dell’acceleratore – per anticipare lo slittamento prima che si manifesti. Inoltre, la possibilità di un sovraslittamento meccanico fino al 2,5% tra i due assi ottimizza la precisione in curva e la stabilità direzionale.

La filosofia resta immutata: massima sportività con sicurezza assoluta. Che si tratti della raffinatezza meccanica di Giulia e Stelvio o dell’innovazione elettrificata di Junior e Tonale, il principio rimane quello di offrire una guida dinamica, neutra e coinvolgente.

Dalla “Matta” di ieri ai modelli intelligenti e connessi di oggi, Alfa Romeo conferma il proprio ruolo di pioniere nel campo della trazione integrale. “Garantire la massima sportività e la migliore trazione possibile, anche nelle condizioni più impegnative, preservando quella precisione dinamica che rappresenta l’essenza stessa del marchio”: è questo, oggi come ieri, il manifesto di un brand che continua a proiettarsi nel futuro senza dimenticare le proprie radici sportive.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata
Time Garden di Gulistan

Società

Roma, la mostra Time Garden di Gulistan. Arte cinese e Via della Seta alla Galleria Nazionale

Giochi

Turtle Beach presenta il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition

Moda

Original Marines lancia “Every day is a Special Day”: la collezione bambino che unisce eleganza da cerimonia e stile quotidiano

Motori

Alfa Romeo festeggia 75 anni di trazione integrale con la tecnologia Q4

Motori

OMODA & JAECOO cresce ad un ritmo sostenuto in Italia a febbraio

Tecnologia

OPPO Find N6 introduce la prima Zero-Feel Crease e ridefinisce il futuro dei pieghevoli

Giochi

Ghost of Yōtei Legends: da oggi disponibile su PlayStation 5

Spettacolo

Ana Carla Maza torna con “Habanera”: un ponte musicale tra Cuba e l’Europa

Tecnologia

Shazam sbarca su ChatGPT: il riconoscimento musicale arriva nel chatbot

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2 si evolve: debutta la versione Verde con importanti funzionalità per il golf

Spettacolo

Avvocato Ligas trasforma Milano in un’aula di tribunale: la nuova campagna immersiva di Sky

Turismo

San Patrizio 2026: l’isola d’Irlanda si accende di festa tra radici, cultura e scoperta

Spettacolo

J.I.D porta il suo “God Does Like World Tour” a Milano per un’unica data

Moda

Bestdad: la festa del papà secondo IUMAN

Società

BMW Italia partner delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera

Motori

KTM estende la Garanzia Premium a quattro anni su tutta la gamma stradale dal Model Year 2025

Motori

MG rinnova la partnership con la Coppa Davis: sarà ancora Automotive Partner delle Final 8 di Bologna 2026

Società

Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Società

Carlo Nordio ospite di Tommaso Labate a “Realpolitik”: focus sul referendum e la riforma della giustizia

Motori

ACI Editore 2026: nasce l’ecosistema culturale del nuovo ACI
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

OMODA & JAECOO cresce ad un ritmo sostenuto in Italia a febbraio

Omoda & Jaecoo continua a sorprendere il mercato automobilistico italiano registrando a febbraio una crescita record del +473% su base annua, con 3.043 unità...

8 ore ago

Motori

KTM estende la Garanzia Premium a quattro anni su tutta la gamma stradale dal Model Year 2025

La passione per la guida su due ruote passa anche dalla tranquillità di poter contare su un prodotto affidabile e su un’assistenza solida. È...

11 ore ago

Motori

MG rinnova la partnership con la Coppa Davis: sarà ancora Automotive Partner delle Final 8 di Bologna 2026

La Coppa Davis rafforza il legame con il mondo dell’automotive. L’International Tennis Federation ha infatti annunciato il rinnovo della partnership con MG, che continuerà...

11 ore ago

Società

Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Nel segno dell’inclusione e del dialogo interculturale, Kia Italia ha annunciato il proprio sostegno ad ArtPara, un progetto artistico internazionale che coinvolge persone e...

11 ore ago