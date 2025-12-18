Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Alfa Romeo si prepara ad aprire il nuovo anno con grande stile, partecipando alla 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio. L’appuntamento belga, tra i più importanti del panorama europeo, rappresenta per il marchio del Biscione un’occasione ideale per riaffermare la propria identità fatta di passione, eleganza e tecnologia. Lo stand Alfa Romeo, collocato nella prestigiosa Hall 5, offrirà una presenza scenografica incentrata sull’evoluzione del brand, tra design italiano, innovazione tecnologica e dinamica di guida ai massimi livelli.

L’evento segnerà per la casa automobilistica torinese il punto di partenza di un nuovo ciclo di novità. “Il 2026 inizia con un’anteprima speciale che avvia un ciclo di novità destinate a esprimere ancora più intensamente l’identità del marchio”, si legge nella comunicazione ufficiale. Questo debutto esclusivo, previsto nella giornata d’apertura, darà il via a un anno ricco di passione e sportività, con l’obiettivo di accompagnare Alfa Romeo verso il traguardo dei suoi 116 anni di storia.

Sui riflettori del salone sarà protagonista la Nuova Tonale, presentata recentemente alla stampa internazionale e al suo esordio sul mercato belga. Evoluzione del primo C-SUV del marchio, la Tonale di nuova generazione interpreta al meglio l’essenza Alfa Romeo, unendo stile e prestazioni. Con linee dinamiche e proporzioni equilibrate, il design resta immediatamente riconoscibile, mentre la tecnologia di bordo eleva l’esperienza di guida verso nuovi standard di personalità e connessione. L’auto non rappresenta solo un passo avanti in termini di prestazioni, ma incarna la volontà di rafforzare il legame tra automobilista e vettura, dove la tecnologia diventa strumento per amplificare la passione.

Il Bruxelles Motor Show, che nella scorsa edizione ha superato i 300.000 visitatori, conferma il suo ruolo di riferimento internazionale per il mercato automobilistico. Il pubblico avrà quindi l’occasione di esplorare l’intera gamma Alfa Romeo, ammirando l’equilibrio perfetto tra bellezza, potenza e innovazione.

Con questa partecipazione, Alfa Romeo apre simbolicamente un nuovo capitolo della propria storia, mantenendo saldi i valori che da sempre la contraddistinguono. Il 2026 si preannuncia come un anno di energia, ambizione e continuità, in cui tradizione e futuro si incontrano per proiettare il marchio verso nuove sfide globali, senza mai perdere l’essenza che lo ha reso un’icona dell’automobilismo italiano.