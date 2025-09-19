Alfa Romeo Junior MY26 è ora ordinabile con una gamma ridisegnata

Alfa Romeo apre ufficialmente gli ordini della nuova Junior Model Year 2026 (MY26), la compatta sportiva che ha già superato il traguardo delle 50.000 unità ordinate a livello globale. Un successo che conferma l’appeal di un modello capace di racchiudere in sé stile italiano, tecnologia avanzata e piacere di guida, elementi da sempre parte del DNA del marchio. Con il MY26, la gamma diventa ancora più ampia e personalizzabile, così da soddisfare esigenze che spaziano dalla sportività all’eleganza, fino al massimo della tecnologia.

La grande novità è rappresentata dalla nuova versione Sprint, posizionata al centro della gamma. Questa proposta introduce contenuti estetici e di comfort pensati per elevare l’esperienza quotidiana, con dettagli distintivi come body kit in nero lucido, vetri oscurati, illuminazione ambientale RGB e navigazione con riconoscimento della segnaletica stradale. Una combinazione che punta a garantire un equilibrio ideale tra estetica e funzionalità.

Per chi ricerca una proposta più raffinata, la versione Ti si distingue per i sedili premium riscaldati e regolabili elettricamente, il volante in pelle, la pedaliera in alluminio e il piano baule regolabile per una gestione versatile dello spazio. In alternativa, chi desidera esaltare l’anima più dinamica della Junior può scegliere il Pack Sport, che arricchisce l’abitacolo con sedili Sabelt in Alcantara, volante e inserti nello stesso materiale, dettagli in alluminio e palette al volante sulle versioni ibride, richiamando con forza la tradizione racing di Alfa Romeo.

L’offerta si completa con il Pack Techno, disponibile su tutti gli allestimenti, che concentra il meglio della tecnologia del marchio. Tra i contenuti spiccano i fari Matrix LED, i sistemi di guida autonoma di Livello 2, il portellone elettrico hands-free, la retrocamera a 180 gradi e i sensori di parcheggio a 360 gradi. A bordo non manca il comfort grazie al caricatore wireless per smartphone, agli specchi retrovisori esterni riscaldati e richiudibili con funzione blind spot, allo specchio interno auto-oscurante e all’impianto audio con sei altoparlanti e prese USB anche per i passeggeri posteriori.

Un punto di forza della Junior MY26 resta l’ampiezza delle motorizzazioni disponibili, la più completa nel segmento Premium. La compatta sportiva di Alfa Romeo è infatti offerta in versioni 100% elettriche, ibride a due ruote motrici e ibride Q4 a trazione integrale. In particolare, la Junior Ibrida Q4 Sprint si posiziona ora in maniera più accessibile, senza rinunciare a contenuti di rilievo come i cerchi da 18 pollici Fori, i fari Full LED, i sedili in tessuto con motivo Biscione, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio posteriori. Una dotazione che rende la trazione integrale Alfa Romeo ancora più competitiva e fruibile da un pubblico più ampio.

Anche il design esterno evolve con una gamma di cerchi aggiornata. Debutta infatti il nuovo disegno Aero da 18 pollici, studiato per unire efficienza aerodinamica ed eleganza. Restano in gamma le varianti Petali e Fori, mentre i cerchi da 20 pollici Venti rimangono esclusivi della versione Veloce Elettrica, confermando così la volontà del marchio di offrire un ventaglio di scelte capace di riflettere le diverse anime della Junior.

Con il MY26, Alfa Romeo Junior si conferma protagonista del segmento delle compatte sportive Premium grazie a una proposta che unisce la più ampia gamma di motorizzazioni sul mercato e un’offerta di personalizzazione senza precedenti.